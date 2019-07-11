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"Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmasına izin vermeyeceğim"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "Hiçbir diplomatik planda buradaki tek bir yerleşim biriminin boşaltılmasına veya bir yerleşimcinin yerinden edilmesine izin vermeyeceğim"

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:58
"Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmasına izin vermeyeceğim"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görevde olduğu sürece işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını söyledi.

Batı Şeria'daki bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimindeki programda konuşan Netanyahu, bölgede bulunan yerleşim birimlerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 2005'te abluka altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki 25 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini boşaltmasını "hata" olarak niteleyen Netanyahu, "İnsanları yerinden etmiyoruz. Bu aptallığa bir son verdik. Hepiniz 2005'te Gazze'de 21, Batı Şeria'da 4 yerleşim birimini boşalttığımızda neler olduğunu biliyorsunuz." dedi.

Netanyahu, Filistin toprağı Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu iddia ederek, "Burası bizim toprağımız ve burayı inşa etmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir diplomatik planda buradaki tek bir yerleşim biriminin boşaltılmasına veya bir yerleşimcinin yerinden edilmesine izin vermeyeceğim." diye konuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:58
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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