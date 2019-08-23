Batı Şeria'daki patlamada 3 İsrailli yaralandı Üç kişinin ağır yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı bir Yahudi yerleşim yeri yakınında meydana gelen patlamada üç kişi ağır yaralandı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ilk bulgular ışığında Batı Şeria'daki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında bir patlama meydana geldiğinden şüphelenildiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edilirken, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınındaki patlama sonucu 3 kişinin ağır yaralandığını aktardı. İsrail basını, yaralı 3 İsrailliden 2'sinin helikopterle hastaneye sevk edildiğini, patlamanın nedeninin ise araştırıldığını kaydetti. Haberlerde ayrıca patlamanın hemen ardından olay yerinden şüpheli bir aracın uzaklaştığı ifade edildi.



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