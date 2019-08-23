0553 313 94 23

Batı Şeria'daki patlamada 3 İsrailli yaralandı

Üç kişinin ağır yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor

23 Ağustos 2019 Cuma 11:56
Batı Şeria'daki patlamada 3 İsrailli yaralandı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı bir Yahudi yerleşim yeri yakınında meydana gelen patlamada üç kişi ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ilk bulgular ışığında Batı Şeria'daki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında bir patlama meydana geldiğinden şüphelenildiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada olayın soruşturulduğu ifade edilirken, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınındaki patlama sonucu 3 kişinin ağır yaralandığını aktardı.

İsrail basını, yaralı 3 İsrailliden 2'sinin helikopterle hastaneye sevk edildiğini, patlamanın nedeninin ise araştırıldığını kaydetti.

Haberlerde ayrıca patlamanın hemen ardından olay yerinden şüpheli bir aracın uzaklaştığı ifade edildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:56
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umre ziyareti için kayıtlar başladı
    1. Umre ziyareti için kayıtlar başladı
    2. Döviz kurları
    3. Çekirdeksiz kuru üzümde 10 TL üretici..
    4. Seydişehir’de belediye personeline..
    5. Enez'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
    6. Gümrük muhafaza ekiplerinin..
    7. Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile..
    8. Fedai Baran kimdir? Emine Bulut'u..
    9. Batı Şeria'daki patlamada 3 İsrailli..
    10. CHP'de sular durulmuyor! Yeni fotoğraf..
    11. TUDER Genel Başkanı Okul servis..
    12. İlçe Başkanı Var’dan Rektör Uysal’a..
    13. Yerli Ürün Pazarı her Cumartesi..
    14. Beşiktaş'tan transfer bombası Adrien..
    15. İtalyan genç Müslümanlığı seçti
    16. Ataşehir Belediyesi’nin ders ve etüt..
    17. ADÜ’lü Berkay, milli takıma davet..
    18. Fenerbahçe için flaş Kameni iddiası!
    19. Tasarladıkları İHA'yla TEKNOFEST'te..
    20. Galatasaray, Konyaspor maçı..
    21. Karacoşkun’un Mercidabık Zaferi Mesajı
    22. Güvenlik güçlerine yerli yeni milli..
    23. Türkiye doğal afet riski taşıyan..
    24. Emir Ömer Bozdağ, Güreş Milli Takımı..
    25. Uzmanlar son gelişmeleri..
    26. Hawaii uçağında korkutan anlar
    27. Defacto sonbahara özel koleksiyon..
    28. Hisarcık’ta Çok Amaçlı Spor sahaları..
    29. Birinci sınıf öğrencilerinin şubeleri..
    30. ’’Anız yakan geleceğini yakar’’
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi