THY- Euroleague
0553 313 94 23

Batı Şeria'daki olaylar

İsrail güçleri Nebi Salih beldesinde 2 Filistinliyi yaraladı- Pazar günü Batı Şeria'daki silahlı saldırıda yaralanan İsrailli hamile kadının bebeği hayatını kaybetti

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:33
Batı Şeria'daki olaylar

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye düzenlediği baskında iki Filistinliyi yaralarken, pazar günü Batı Şeria'daki bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan İsrailli hamile kadının bebeği hayatını kaybetti.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi, ses ve gaz bombasıyla müdahale eden İsrail askerleri, 2 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.

Öte yandan 10 Aralık'ta Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki bir durakla bekleyenlere yönelik silahlı saldırıda ağır yaralanan İsrailli hamile kadının bebeği yaşamını yitirdi.

Geçen pazar düzenlenen saldırıda yaralanan ve 30 haftalık hamile olan Shira Ish-Ran'ın bebeği aynı gün kaldırıldığı hastanede sezaryenle alınarak prematüre bebek ünitesine konulmuştu.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında pazar akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Batı Şeria'daki baskınlarını artıran İsrail güçleri, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına almıştı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:33
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı bölgesinde eş zamanlı terör eylemleri
    1. GÜNCELLEME - Fırat Kalkanı bölgesinde..
    2. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    3. Otobüs krizinde gerçek ortaya çıktı!
    4. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    5. Haydar Aliyev, vefatının 15'inci..
    6. Kısıklı'da bomba bulundu! Ekipler..
    7. Haberi alan Putin, tüm istihbarat..
    8. Vietnam'da sel: 5 ölü, 4 kayıp
    9. Basketbolda maçın ardından
    10. GÜNCELLEME - Gaziantep'te petrol boru..
    11. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil beyin..
    12. Batı Şeria'daki olaylar
    13. Otomobilin arkasına at bağlayan kişiye..
    14. Bir babanın en zor anı! Eşi ile..
    15. Kuveyt "Yemen'de savaşı bitirecek..
    16. İtalyan hükümeti bütçe krizinde..
    17. İttifak sonrası CHP'de şok! Ayaklanan..
    18. Voleybol: Toplu sonuç
    19. Pompeo'dan "Suudi Arabistan ile..
    20. Voleybol: Efeler Ligi
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Prens Selman'ın öğretmeni, tüm bilinmeyenleri anlattı! Şok ifadeler
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!