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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci aracıyla 2 Filistinliyi ezdi

Terör devleti İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci, 2 Filistinliyi aracıyla ezdi.

14 Ekim 2018 Pazar 17:32
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci aracıyla 2 Filistinliyi ezdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci aracıyla 2 Filistinliyi ezdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kenti yakınlarında bulunan Karnei Shomron Yahudi yerleşim birimi çevresinde araçlı saldırı düzenleyen bir kadın Yahudi yerleşimci 2 Filistinliyi yaraladı.

Yaralı Filistinlilerin önce Kalkiliya Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Nablus'taki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Resmi makamlardan açıklama yapılmadı

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alınamazken, İsrail ve Filistin makamlarından ise henüz olaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki gün önce de Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimci, seyir halindeki bir araca taşlı saldırı düzenlemiş, olayda o sırada eşiyle birlikte araçta bulunan 48 yaşındaki Filistinli Ayşe Muhammed er-Rabi ölmüştü.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 17:32
  1. Batı Şeria
  2. Siyonist İsrail
  3. Terör Devleti İsrail
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