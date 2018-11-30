Batı Şeria'da toplu nikah töreni

RAMALLAH (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen toplu nikah töreninde güvenlik birimlerinde görevli 117 Filistinli çift dünya evine girdi.

Törene Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra Filistin hükümetinden yetkililer ve Filistin Kurtuluş Örgütü üyeleri de katıldı.

Abbas, çiftlere hediye ve para takdim etti.

Filistin Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Gassan Nimr de törende yaptığı konuşmada, toplu nikah için seçilen kişilerin maddi durumları ve bölgesel çeşitlilik gibi kriterler göz önüne alınarak belirlendiğini söyledi.

Nimr ayrıca her yıl gerçekleştirmeyi planladıkları toplu nikah törenlerinin geleneksel hale getirileceğini ifade etti.