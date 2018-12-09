Batı Şeria'da silahlı saldırıda 6 İsrailli yaralandı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir aracın içerisinden ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'daki Ofra Yahudi Yerleşim Birimi yakınındaki durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir aracın içerisinden ateş açıldı.

Saldırıda biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanırken, yaralılardan 30 yaşındaki bir kadının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Aracın, saldırının ardından olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Saldırının ardından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde hareket halindeki aracın, otobüs durağı yakınında yavaşlayarak durakta bekleyenlerin üzerine ateş açıldığı görülüyor.

Durakta bekleyenler panik halinde kaçışırken, aracın hızla bölgeden uzaklaştığı kameraya yansıyor.







