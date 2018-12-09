THY- Euroleague
0553 313 94 23

Batı Şeria'da silahlı saldırıda 6 İsrailli yaralandı

09 Aralık 2018 Pazar 23:53
Batı Şeria'da silahlı saldırıda 6 İsrailli yaralandı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir aracın içerisinden ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'daki Ofra Yahudi Yerleşim Birimi yakınındaki durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir aracın içerisinden ateş açıldı.

Saldırıda biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanırken, yaralılardan 30 yaşındaki bir kadının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Aracın, saldırının ardından olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Saldırının ardından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde hareket halindeki aracın, otobüs durağı yakınında yavaşlayarak durakta bekleyenlerin üzerine ateş açıldığı görülüyor.

Durakta bekleyenler panik halinde kaçışırken, aracın hızla bölgeden uzaklaştığı kameraya yansıyor.



Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:53
  1. Batı Şeria
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Twitter'dan tepki çeken Myanmar paylaşımı
    1. Twitter'dan tepki çeken Myanmar..
    2. Alışveriş yapanlar dikkat! Mağdur..
    3. Fransız Bakan Müslümanlar Kongresi'ne..
    4. O ülkede 70 milyondan fazla kişi okuma..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Aralık 2018
    6. Katar'dan KİK zirvesinin kapanış..
    7. İşte yılın en komik yemek tweetleri
    8. Dişisine 'zarif' erkeğine 'heybetli'..
    9. Adil Öksüz’ü arayan şube müdürü..
    10. Avrupa kentlerinde 'Sarı Yelekliler'..
    11. GÜNCELLEME - Fransa'da dünkü..
    12. Bedelli askerler bakın nasıl eğitiliyor?
    13. Mansur Yavaş'tan ittifak açıklaması!
    14. Batı Şeria'da silahlı saldırıda 6..
    15. GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı..
    16. Mısır unu siyah nokta düşmanı!
    17. ABD'li isimden flaş açıklama!..
    18. Fransa Cumhurbaşkanı Macron "sarı..
    19. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    20. Fransa İçişleri Bakanı "Müslümanlar..
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Mülteciler tren istasyonunda yakalandı
    Mülteciler tren istasyonunda yakalandı
    Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor
    Tersine akan nehir görünmez olmuştu şimdi temizleniyor

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Skandal! Kanal D dizisinde Yahudi sembolleri
    Skandal! Kanal D dizisinde Yahudi sembolleri