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Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 ölü 2 yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 13:10
Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 ölü 2 yaralı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli ise ağır yaralandı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim yeri yakınında aracından inen bir saldırgan yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda 2 İsraillinin öldüğü, 2 İsraillinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği haberi henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail güçleri, pazar günü Ofra'da düzenlenen silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi'yi (29) dün gece Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesindeki bir eve düzenlenen baskında öldürmüştü.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:10
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi

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