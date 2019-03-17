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Batı Şeria'da silahlı saldırı: 1 ölü

Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır yaralandı

17 Mart 2019 Pazar 12:46
Batı Şeria'da silahlı saldırı: 1 ölü

İşgal altındaki Batı Şeria'da iki noktada düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınındaki Ariel ve Giti kavşaklarında iki silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Kaçan saldırganın yakalanması için harekete geçildiği ifade edilirken, olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan habere göre de, Ariel kavşağı yakınında bir saldırgan, bir İsraillinin elindeki silahı alarak bu kişiye ve çevrede bulunan bir başka kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 İsrailli ağır yaralandı.

Yaralılardan birinin aracını alarak bölgeden uzaklaşan saldırgan, Ariel kavşağına yakın bir bölgede bulunan Giti kavşağında bir otobüse de ateş açtı. Bu olayda da bir İsrailli ağır yaralandı.

İsrail radyosu, iki saldırıda yaralanan 3 İsrailliden birinin öldüğünü aktardı.

Saldırının ardından İsrail askerleri Batı Şeria'da birçok yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapattı.

 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:46
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

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