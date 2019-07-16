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Batı Şeria'da İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli için gösteri

Filistinli tutuklu Nassar Takatka'nın İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesine tepki gösteren Filistinliler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini protesto etti.

16 Temmuz 2019 Salı 15:48
Batı Şeria'da İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli için gösteri

RAMALLAH (AA) – Filistinli tutuklu Nassar Takatka'nın (31) bu sabah İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesi Batı Şeria'da protesto edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan El-Menara Meydanı'nda toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamalarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail karşıtı sloganlar atan ve Filistin bayrakları ile Takatka'nın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukların serbest bırakılması ve gerçekleştirdiği ihlaller nedeniyle Tel Aviv'in uluslararası camia tarafından hesaba çekilmesi çağrısında bulundu.

- "İsrail'in bu ihlallerinin durdurulmasını bekliyoruz"

Gösteriye katılan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırılarını püskürtecek uluslararası tarafların harekete geçmesini umuyor ve İsrail'in bu ihlallerinin durdurulmasını bekliyoruz." dedi.

Ebubekir, Takatka'nın şehadeti üzerine Filistin yönetiminin, İsrail'in, cezaevlerinde uyguladığı politikaların araştırılması için uluslararası kurum ve kuruluşlara soruşturma açmaları çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular "alarm durumu" ilan etti

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Takatka'nın şehadet haberini alan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, alarm durumu ilan ettiği ve hapishane yönetimine karşı bir dizi eylem planı hazırladığı aktarıldı.

Nassar Takatka, geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı Beyt Fecr beldesindeki evinde İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Filistinli kaynaklar, Takatka'nın bu sabah İsrail'in Remle kentindeki Nitzan Cezaevi'nde tutulduğu hücrede hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Takatka'nın ailesinden alınan bilgiye göre ilk kez tutuklanan Nassar'ın herhangi bir sağlık problemi bulunmuyordu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:48
  1. Filistin
  2. FKÖ
  3. İsrail
  4. işgal altındaki Batı Şeria

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