Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire, kentinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire, kentinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi. Filistinli tutuklularla ilgili çalışmalar yürüten kurumların çağrısıyla El-Bire kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen onlarca kişi, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallere tepki gösterdi. Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kudra Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin arttığını söyledi. Faris, "İhlallerin devam etmesi durumunda, hapishanelerde devrim ve süresiz açlık grevi yapılacak." dedi. Öte yandan, Tulkerm, Beytullahim, Nablus, Cenin ve El-Halil kentlerinde de benzer gösteriler yapıldı. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

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