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Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterileri

İsrail güçlerinin Necef Hapishanesi'ne gerçekleştirdiği baskının ardından Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde Filistinli tutuklulara destek gösterileri yapıldı

25 Mart 2019 Pazartesi 22:50
Batı Şeria'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterileri

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

Ramallah, El-Halil, Beytullahim ve Nablus kentlerindeki gösterilere katılan yüzlerce kişi, Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.

Ramallah'taki eylemde konuşan Hamas yöneticilerinden Hasan Yusuf, tüm Filistinli grupların, sürekli gösteriler düzenleyerek İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek vermesi gerektiğini söyledi.

Hamas'ın Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için elinden geleni yaptığını belirten Yusuf, yakın zamanda esir takası anlaşması yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Fetih Hareketi Ramallah Sekreteri Muvaffak Sahvil de her yolu deneyerek Filistinli tutuklulara destek verme kararı aldıklarını ifade etti.

Sahvil, Fetih'in sadece kent meydanlarında değil, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu bölgelerde de gösteriler yapacağını kaydetti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin dün akşam ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Hapishanesi'ne ses ve gaz bombalarıyla saldırdığı ve Filistinli tutuklulara ateş açtığı belirtilmişti. Açıklamada, baskın nedeniyle 5 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:50
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  2. Filistinli tutuklular
  3. İsrail

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