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Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede

13 Aralık 2018 Perşembe 16:12
Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinler arasında arbede yaşandı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofar Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından Ramallah'ın girişindeki El-bire bölgesinde Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenledi.

Baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Arbedede şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirilirken bölgedeki gerginliğin devam ettiği aktarıldı.

- Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.

Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli de ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışları kapattı.

Öte yandan sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:12
  1. Batı Şeria
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