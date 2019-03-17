Batı Şeria’da bir İsrailli öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria’da bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, 2 İsrailli de yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bu sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında, silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bir İsraillinin öldüğü, 2 İsraillinin de yaralandığı olayda saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

İki silahlı saldırıda saldırganlar önce bir İsraillinin elindeki silahı alarak İsrailliye ve çevrede bulunan bir kişiye ateş açtı. Bölgeden kaçmaya çalışan saldırgan daha sonra bir otobüse de ateş açtı.