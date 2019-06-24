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Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protestosu

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim: "Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına ekonomik ve siyasi destek sağlama çabasından başka bir şey değil"- Filistinli Ziyad Abdu:"Arap ülkelerine yakışan Filistin davasını hedef alan 'Yüzyılın Anlaşması' planını pazarlamak değil ümmetin ortak davası olan Filistin ve Kudüs'ün yanında yer almak olmalıydı"

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:58
Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protestosu

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, ABD iş birliğiyle yarın Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını protesto etti.

Bahreyn Çalıştayı'nı ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" protseto etmek için Ramallah'taki Manara Meydanı'nda toplanan Filistinliler, "Refah için Barış" çalıştayını kınayan pankartlar açtı ve çalıştayı "boykot" çağrısıda bulundu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına ekonomik ve siyasi destek sağlama çabasından başka bir şey değil." dedi.

Abdulkerim, çalıştayın Filistin davasının tasfiyesinin hedeflendiğini belirtti.

Göstericilerden Ziyad Abdu da Filistinlilerin meselesinin ekonomik olmaktan ziyade siyasi olduğunu belirterek, Bahreyn Çalıştayı'nı reddettiklerini söyledi.

Abdu, "Arap ülkelerine yakışan Filistin davasını hedef alan 'Yüzyılın Anlaşması' planını pazarlamak değil ümmetin ortak davası olan Filistin ve Kudüs'ün yanında yer almak olmalıydı." dedi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:58
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