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Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

İsrail askerleri Ramallah, Beytullahim ve El-Bire kentlerindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti

25 Haziran 2019 Salı 13:55
Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

RAMALLAH (AA) - ABD ile Bahreyn'in ortaklaşa düzenleyeceği "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayı, işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi.

El-Halil, Ramallah, Beytullahim, Cenin, El-Bire, Nablus, Tulkarm, Salfit, Kalkilya ve Eriha kentlerinde düzenlenen eylemlerde, Bahreyn'deki çalıştay ve Arap ülkelerinin çalıştaya katılımına tepki gösterildi.

İsrail askerleri, Ramallah, Beytullahim ve El-Bire kentlerindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Atılan gazlar nedeniyle protestocular arasında boğulma tehlikesi geçirenler oldu.

Gösterilerde bazı eylemciler, askerlere taş ve molotofkokteyli atıp eski araba lastiklerini ateşe verdi.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nde de Bahreyn'deki ekonomik çalıştayı protesto etmek için genel greve gidilmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da bugün başlayacak "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:55
  1. ABD
  2. Batı Şeria

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