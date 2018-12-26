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Batı Şeria'da araçlı saldırı girişimi

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:30
Batı Şeria'da araçlı saldırı girişimi

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli asker ve sivilleri araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli, askerler tarafından vurularak yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Filistinli, Nablus’un güneyindeki Hativa kavşağındaki otobüs durağında bekleyen İsrailli asker ve sivilleri aracıyla ezme girişiminde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulduğu ifade edildi.

Olayda yaralanan İsrailli olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken vurulan Filistinlinin sağlık durumu hakkında da bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail basını hastaneye kaldırılan Filistinlinin durumunun ağır olmadığını bildirdi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:30
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