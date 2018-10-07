Batı Şeria'da 2 İsrailli öldürüldü
Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Arial bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrailli öldürüldü.07 Ekim 2018 Pazar 17:28
Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan iki İsrailli Yahudi yerleşimci hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Arial Yahudi yerleşim bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğünü, birinin yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, Filistinli saldırganın olayın ardından kaçtığı belirtildi. İsrail polisi ve askerlerinin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı ve saldırganı aradığı açıklandı.
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