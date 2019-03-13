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"Batı Şeria İsrail'le doğrudan çatışmaya yaklaşıyor"

Hamas yöneticilerinden Husam Bedran:- "Batı Şeria günbegün işgalcilerle doğrudan ve kapsamlı bir çatışmaya yaklaşıyor"

13 Mart 2019 Çarşamba 11:01
"Batı Şeria İsrail'le doğrudan çatışmaya yaklaşıyor"

GAZZE (AA) - Hamas yöneticilerinden Husam Bedran, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail ile doğrudan çatışmaya yaklaştığını belirtti.

Bedran, Twitter adresinden "Batı Şeria günbegün işgalcilerle doğrudan ve kapsamlı bir çatışmaya yaklaşıyor." paylaşımında bulundu.

Son günlerde El-Halil ve Selfit kentlerinde şehit olan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'da ve İsrail hapishanelerinde tırmanan gerginliğe, siyasi ufkun bulunmaması ve ekonomide gerilemeye dikkati çeken Bedran, tüm bunların direniş motivasyonunu artırdığını belirtti.

Bedran, "İsrail, eğer halkımızın Filistin içindeki durum veya uluslararası karmaşıklıklar nedeniyle direnişi bırakacağını düşünüyorsa, bilsin ki biz yılmaz bir halkız." ifadelerine yer verdi.

İsrail askerleri, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil ve Selfit kentinde 2 Filistinliyi şehit etmişti.

Ayrıca Kudüs'te dün Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi, Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı önünde yatsı namazını kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etmişti.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:01
  1. Batı Şeria
  2. Hamas

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