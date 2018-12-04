Batı Şeria genç şehidini uğurladı

TULKERM (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm kentine düzenlediği baskında şehit olan Muhammed Husam Habali (18) son yolculuğuna uğurlandı.

Tulkerm kentinde Filistinli genç Habali için cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende Filistin bayrakları taşınarak, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Habali'nin naaşı, Selam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Kabristanı'nda defnedildi.

Bu sabah Tulkerm'in batısındaki bir mahalleye baskın düzenleyen İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etmiş, müdahale sırasında başından gerçek mermiyle yaralanan 18 yaşındaki Habali şehit düşmüştü.

İsrail askerleri sık sık aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.