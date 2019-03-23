RABAT (AA) - Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Batı Sahra sorunu için sunduğu özerk yönetim önerisinin, "gerçekçi bir çözüm" olduğunu belirtti.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Burita, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler ara buluculuğunda düzenlenen Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Batı Sahra sorunu için özerk yönetim önerisi, gerçekçi bir çözüm." diyen Burita, Batı Sahra sorunuyla ilgili üretilen yapay sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesini sağladığını dile getirdi.

Burita, bu çözümün kendi geleceğini tayin (self-determinasyon) hakkıyla da uyumlu olduğuna dikkati çekerek, görüşmelerde bölge halkının kendi kaderini tayin hakkına da odaklanıldığını bildirdi.

Ülkesinin Batı Sahra sorununda, referanduma dayalı herhangi bir çözümü ve bağımsızlık seçeceğini kabul etmediğini vurgulayan Burita, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin tutumuyla da uzlaştığını söyledi.

Köhler'in ara buluculuğunda dün başlayan Batı Sahra sorununa yönelik çözüm arayışları kapsamındaki "yuvarlak masa toplantısının" ikinci turunda da bir sonuca ulaşılamamıştı.



Köhler, görüşmelere ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, çözüm arayışlarının hiç kolay olmadığına işaret ederek, "Heyetlerin önünde yapmaları gereken daha çok iş var. Kimse hızlı bir sonuç beklemesin." ifadesini kullanmıştı.



Taraflar arasındaki anlaşmazlıklara dikkati çeken Köhler, "Görüşmelerde ilerleme sağlanması ve gerekli güvenin inşası için samimi çabalara ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- 6 yıl sonra ikinci buluşma

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in ev sahipliği yaptığı görüşmelerde Fas, Polisario Cephesi, Cezayir ve Moritanya'dan heyetler bir araya geldi.



Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Polisario Cephesi Ulusal Sekreterliği üyesi Kathri Adbouh, Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ould Şeyh Ahmed, "yuvarlak masa toplantısında" heyetlere başkanlık yaptı.



Afrika'nın batısında 1975'ten bugüne gerilime yol açan Batı Sahra sorununun aşılması için Fas ve Polisario Cephesi, BM gözetiminde 6 yıl aradan sonra ilk kez 5-6 Aralık 2018'de müzakere masasına oturmuştu.



- Batı Sahra sorunu

Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginlik, Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından başladı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991'de BM ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Rabat yönetimi, son aylarda Cezayir'e Batı Sahra sorunuyla ilgili herhangi bir çözüme aktif katılım çağrısı yapıyor. Cezayir ise sorunun sadece Fas ile Polisario Cephesi arasında bulunduğunu, kendisinin sadece gözlemci olduğunu ve BM kararlarını desteklediğini belirtiyor.







