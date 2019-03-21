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Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turu Cenevre'de başladı

Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turu, BM Genel Sekreterinin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in ara buluculuğunda İsviçre'de başladı

21 Mart 2019 Perşembe 18:15
Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turu Cenevre'de başladı

CENEVRE (AA) - Batı Sahra sorununa yönelik çözüm arayışları kapsamındaki "yuvarlak masa toplantısının" ikinci turu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Batı Sahra Özel Temsilcisi Horst Köhler'in ara buluculuğunda İsviçre'de başladı.

BM Cenevre Ofisi'nde yapılan yazılı açıklamada Batı Sahra görüşmelerinin ikinci turunun "Cenevre yakınlarında" başladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in ev sahipliği yaptığı görüşmelerde Fas, Polisario Cephesi, Cezayir ve Moritanya'dan heyetler bir araya geldi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Polisario Cephesi Ulusal Sekreterliği üyesi Kathri Adbouh, Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ould Şeyh Ahmed "yuvarlak masa toplantısında" heyetlere başkanlık yapıyor.

BM Özel Temsilcisi Köhler, yarın sona erecek "yuvarlak masa toplantısının" ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Afrika'nın batısında 1975'ten bugüne gerilime yol açan Batı Sahra sorununun aşılması için Fas ve Polisario Cephesi, BM gözetiminde 6 yıl aradan sonra ilk kez 5-6 Aralık 2018'de müzakere masasına oturmuştu.

Köhler, ilk turun ardından yaptığı açıklamada, tarafların sorunu görüşmek üzere 2019'un ilk çeyreğinde yeniden bir araya gelmek için anlaştıklarını kaydetmişti.

- Batı Sahra sorunu

Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasındaki gerginlik, Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından başladı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor. Polisario Cephesi, 1991'de BM ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Fas ile Polisario Cephesi arasında bundan önceki son müzakere turu 2008'de gerçekleşmişti.

Rabat yönetimi son aylarda Cezayir'e Batı Sahra sorunuyla ilgili herhangi bir çözüme aktif katılım çağrısı yapıyor. Cezayir ise sorunun sadece Fas ile Polisario Cephesi arasında olduğunu, kendisinin sadece gözlemci olduğunu, BM kararlarını desteklediğini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:15
  1. Batı Sahra görüşmeleri
  2. BM
  3. Cenevre

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