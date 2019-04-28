0553 313 94 23

"Batı, Mevlana'yı pozitif psikoloji dersi olarak okutuyor"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 11. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Mutluluğun Önündeki Engeller" isimli söyleşide okurlarıyla buluştu- Prof. Dr. Nevzat Tarhan:- "Harward Üniversitesi, insanların mutluluğu yakalaması için pozitif psikoloji dersi koymuş. Burada iyi insan nasıl olur, o öğretiliyor. Bu aslında Anadolu kültürü. Mevlana'yı almışlar, pozitif psikoloji dersi diye okutuyorlar. Biz bu değerleri unuttuk ama onlar bunu yeniden keşfettiler"- "Mevlana'yı kullanıyorlar ama adını vermiyorlar. Batı bunu her zaman yapıyor. Hikmet, Doğu'dan Batı'ya gitti. Şimdi bunu kullanıyorlar. Hikmet, Anadolu irfanıdır, bizim malımız. Bizi biz yapan o değerleri tekrar alacağız. Bunu tekrar hayata geçirmemiz gerekir"

28 Nisan 2019 Pazar 19:55
"Batı, Mevlana'yı pozitif psikoloji dersi olarak okutuyor"

KOCAELİ (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Harward Üniversitesi, insanların mutluluğu yakalaması için pozitif psikoloji dersi koymuş. Burada iyi insan nasıl olur, o öğretiliyor. Bu aslında Anadolu kültürü. Mevlana'yı almışlar, pozitif psikoloji dersi diye okutuyorlar. Biz bu değerleri unuttuk ama onlar bunu yeniden keşfettiler." dedi.

Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Uluslararası Fuar Merkezi'nde bu yıl 11.'si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Mutluluğun Önündeki Engeller" konulu söyleşiye katıldı.

Bazı insanların mutluluğu sanal ortamlarda aradığını, sosyal medyada birçok arkadaşının olduğunu ancak gerçekte sıfır dostunun bulunduğunu belirten Tarhan, "Daha çok insan, daha az insanlık, daha büyük televizyon, daha az kitap, maalesef günümüzün gerçeği bu. Günümüzde insanlar daha doygun, daha çok seye sahip ama daha mutlu değil. Bu bütün dünyanın sorunu. Dünyada kapitalizm, önce hasta ediyor sonra tedavi ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarhan, günümüzde artık paraya, makineye sahip olanın değil, büyük veriye sahip olanların dünyaya hükmettiklerine dikkati çekerek, "Ağır sanayi ve yüksek teknolojiyi kaçırdık ama şu anda bilgi teknolojileri dönemini kazanabiliriz. Bunu kaçırmış değiliz. Bunun için bazı olaylara bakış açılarını yakalamamız gerekiyor." diye konuştu.

Mutluluk biliminin temelinin, ABD'de çocuklara yönelik hazırlanan bir rapor sonucu ortaya çıktığını, 2005'te başlayan araştırmaların 2008'de sona erdiğini, 2009'da ise ilk defa sosyal psikoloji kongresi düzenlendiğini aktaran Tarhan, şöyle devam etti:

"Harward Üniversitesi, insanların mutluluğu yakalaması için pozitif psikoloji dersi koymuş. Burada iyi insan nasıl olur, o öğretiliyor. Bu aslında Anadolu kültürü. Mevlana'yı almışlar, pozitif psikoloji dersi diye okutuyorlar. Biz bu değerleri unuttuk ama onlar bunu yeniden keşfettiler. Biz bu dersi Üsküdar Üniversitesi olarak Harward'dan önce koyduk. Mevlana'yı kullanıyorlar ama adını vermiyorlar. Batı bunu her zaman yapıyor. Hikmet, Doğu'dan Batı'ya gitti. Şimdi bunu kullanıyorlar. Hikmet, Anadolu irfanıdır, bizim malımız. Bizi biz yapan o değerleri tekrar alacağız. Bunu tekrar hayata geçirmemiz gerekir. Bunlarda ne var? İyi insan olmak var, sözünde durmak var, yardımsever olmak var. Batıdaki mutluluk anlayışı, 'Kendini mutlu et, mutluluk budur.' diyor ama bizde ne diyor? 'Başkasını mutlu edersen, sen de mutlu olursun.' diyor."


- "6 ay sonra buharlaşıyor aşk"

Tarhan, evlilikte mutluluğun temelinin güven oluşturmak olduğunu, güven olması için de sevginin bulunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgi olursa korku azalıyor. Korku azalınca güven artıyor. Sevgiyle birlikte iyi iş birliği kurmak gerekiyor. Aşık oluyor ama aşk yeterli değil. İnsanlar aşık oluyor, evleniyor, 6 ay sonra buharlaşıyor aşk. Neden? Aşk iyi evliliğin sebebi değil, sonucudur. Aşık olanlar evlenirler ama iyi iş birliği kuramıyorlarsa o aşk buharlaşır gider. İyi iş birliği kurmak için de güven ilişkisi lazım. Bunun için de yalan söylememek lazım. İçinde yalan olan ilişki güven oluşturmuyor. Erkek, eşini seviyor ama dışarıda da evlilik sadakatına aykırı işler yapıyor. Böyle bir sevgi ideal bir sevgi değil. Güvenli ilişki kurabilmek mutluluğun temel kavramıdır."

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:55
  1. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  2. Kocaeli Kitap Fuarı
  3. Mutluluğun Önündeki Engeller
  4. Prof. Dr. Nevzat Tarhan
  5. Üsküdar Üniversitesi Rektörü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu, Basra’nın önde gelenleriyle görüştü
    1. Bakan Çavuşoğlu, Basra’nın önde..
    2. Maçın ardından
    3. Maçın ardından
    4. 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi..
    5. Arjantin Rallisi'nde zafer Neuville'in
    6. 6 kez dolandırdı, son işinde bahçıvan..
    7. Kumluca'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    9. İnşaat firmasına ait depo alev alev..
    10. Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    11. Sinagog saldırganı manifesto..
    12. Ölümlerin üçte biri kalp damar..
    13. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 3 -..
    14. Ara Güler Sergisi, Londra'da ilk 10..
    15. Ertuğrul Ersoy: "Gerekirse öleceğiz"
    16. Marmaray’ın üzerine çıkan bir kişi..
    17. Maçın ardından
    18. Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye’de..
    19. Uygur Türkleri Stockholm’de Çin’i..
    20. Zonguldak'ta iki kamyonet çarpıştı: 1..
    21. Meteoroloji'den çok kritik uyarı!
    22. Olaylı maçın galibi Isparta Davrazspor..
    23. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE..
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. "Batı, Mevlana'yı pozitif psikoloji..
    26. Düşme hattında yer alan Bursaspor’a..
    27. Golf: Turkish Airlines Challenge
    28. Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya..
    29. Marmaray'ın üzerine çıkan şahıs..
    30. Orhan Kaynak: "Cezayı kestiler"
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!