Batı maşası PYD/PKK’dan tesettür yasağı

Koalisyon ülkelerinin desteği ile geçtiğimiz yıl Rakka’yı DAEŞ’li teröristlerden alan terör örgütü PYD/PKK kendi ideolojilerini bölge halkına dayatıyor. Bölgede sözde düzenlemeler yayınlayarak ‘devletçilik’ oynayan terör örgütünün geçtiğimiz gün yayınladığı ‘Eğitim ve Öğretim Kurulu’ başıklı sözde düzenlemede, ‘’Peçe ve geniş elbise giyilmesi yasaktır. Buna aykırı davrananlar görevinden uzaklaştırılacak” ifadeleri yer aldı. Dinsizliği ile bilinen terör örgütünün başta Kürtler olmak üzere bölge halkına yaptığı zulüm, tesettür yasağı ile yeni bir boyut kazandı.

KAYA: BU İSLAMLA SAVAŞTIR

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, şunları dile getirdi: “Terör örgütü PKK/PYD kontrol altında tuttuğu yerlerde halkı İslami köklerden uzaklaştırmak istiyor. Toplumu İslami aidiyetten uzaklaştırarak amaçlarına ulaşmak istiyorlar. PYD/PKK’nın ideolojisi doğduran İslami aidiyete savaş açmak üzerine kuruludur. Böyle bir uygulama Rakka’daki Arap aşiretlerin tepkisini çeker.”