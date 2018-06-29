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Batı maşası PYD/PKK’dan tesettür yasağı

ABD destekli terör örgütü PYD/PKK başta Kürtler olmak üzere bölge halkına zulüm etmeye devam ediyor.

29 Haziran 2018 Cuma 11:18
Batı maşası PYD/PKK’dan tesettür yasağı

Koalisyon ülkelerinin desteği ile geçtiğimiz yıl Rakka’yı DAEŞ’li teröristlerden alan terör örgütü PYD/PKK kendi ideolojilerini bölge halkına dayatıyor. Bölgede sözde düzenlemeler yayınlayarak ‘devletçilik’ oynayan terör örgütünün geçtiğimiz gün yayınladığı ‘Eğitim ve Öğretim Kurulu’ başıklı sözde düzenlemede, ‘’Peçe ve geniş elbise giyilmesi yasaktır. Buna aykırı davrananlar görevinden uzaklaştırılacak” ifadeleri yer aldı. Dinsizliği ile bilinen terör örgütünün başta Kürtler olmak üzere bölge halkına yaptığı zulüm, tesettür yasağı ile yeni bir boyut kazandı.

KAYA: BU İSLAMLA SAVAŞTIR

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, şunları dile getirdi: “Terör örgütü PKK/PYD kontrol altında tuttuğu yerlerde halkı İslami köklerden uzaklaştırmak istiyor. Toplumu İslami aidiyetten uzaklaştırarak amaçlarına ulaşmak istiyorlar. PYD/PKK’nın ideolojisi doğduran İslami aidiyete savaş açmak üzerine kuruludur. Böyle bir uygulama Rakka’daki Arap aşiretlerin tepkisini çeker.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:18
  1. pkk
  2. Rakka
  3. başörtüsü

YORUM YAZ

  • ZOMBİZOMBİ9 sa önce
    DİNİNİ FİLAN ANLAMAM ...
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU12 sa önce
    ONLAR DİNLİ,DİNLİ.AMA BİZİM DİNDEN DEĞİL.BİZİM DİNİMİZLE MÜCADELE EDEN KÖPEKLER.MESELE BU ANLAMADINIZMI.MASKELERİ KÜRT HAKLARI,DEMOKRASİ,ÖZGÜRLÜK,BARIŞ.KÜLLİYEN DÜŞMANIMIZ.
  • diyarıbekirlidiyarıbekirli13 sa önce
    Dinsiz değiller canııııııım. Hepsinin boynunda gamalı haç var bunların hepsi istisnasız hristiyan. Hatta içlerinde Mecusi (ateşperest),ateist, satanist ne arasan var bunlarda. Bizim cahil kürt halkımız, yarım kesik takkeli (Yahudi dindarların başındaki kippa lar gibi) hacılarımız, sapkın hocalarımızın bazıları da bunlara meylediyorlar. Allah onlara bu dinsizlerle beraber haşrolmayı nasip etsin inşallah.
  • GAZiGAZi12 sa önce
    Ne diye bu islamla savaştır diye lafı eğip büküyorsunuz, bu açıkça haç ile Hilal'in savaşıdır.
  • AliAli9 sa önce
    Türkiyede peçe ve çarşaf eğitimde serbest mi? Bizi örnek alıyor olmasınlar.
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