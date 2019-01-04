Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar günlük hayatı zorlaştırıyor.



Öğle saatlerinde etkisini artıran ve saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi buldu.

Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.



Meteoroloji yetkilileri, birkaç gün daha devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.



