Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Batı Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatıdan, öğleden itibaren ise bölgesinin doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetlerinde fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetine çıkacak fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

