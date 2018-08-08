Batı'da tecavüzcülere acayip muamele… 30 cinsel saldırı, 7 yıl hapis!

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci Bir yanda ülkemizde tecavüzcüler gerekli cezayı almadıkları için birçoğumuz müteessir ve sinirli olurken, diğer yanda bir kısım vatandaşların “Batı’da olsa ne yaparlar adamı” demesine mukabil, orada ise tecavüzcülere karşı son derece ılımlı ve hatta zaman zaman “lütufkâr” yaklaşımlar sergilendiği görülmektedir. Son yaşanan bir hadise bunun en çarpıcı örneklerinden birisini verdi. Osmanlı arşiv kayıtlarında ise idam cezası verildiği tevsik edilmektedir.

İNGİLİZ POLİS GÖREVLİSİ 30 KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, 7 YIL BİLE YATMADI!

Stephen Mitchell adlı 50 yaşındaki İngiliz polis, 2011 yılında Newcastle mahkemesinde hayat boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Mitchell’in suçu, polis memurluğu makamından istifadeyle eroinman kadınlar ve engelli genç kızların bu zayıf hallerini kullanarak onlara gözetim altındayken tecavüz etmek ve cinsel istismarda bulunmaktı. 30 kadar gözaltındaki zayıf ve korumasız kadını evvela yardım teklifiyle kendi müstekreh zevklerini tatmin için ağına düşürmüştü.

İngiliz polisin, her ne kadar mevcut ceza sistemlerine göre “gerekli” cezayı almış gibi gözükse de, daha tam 7 yıl bile geçmeden salıverildiği anlaşıldı. İngiliz medyasında sansasyonel bir şekilde yer bulan haberlere göre özgür bırakılan Mitchell’in, 500 poundluk bisikletle dolaştığı ve hayatın tadını çıkardığı tespit edildi.

Dışarı bırakıldığı haberi alınması ardından Mitchell’in kurbanları ve hakkında kampanya yapanlar büyük bir öfkeye kapıldılar. Psikiyatristler tarafından “kadınlar için büyük tehlike” olarak İngiliz polisin özgürlük ve keyif sürmesi üzerine konuşan kurbanlarından birisi, bu kadar çok başka hayatı mahvettikten sonra kendi hayatını yaşayabilmesinin yanlışlığından bahsetti.

Ayrıca eski bir asker olan Mitchell meselesi üzerine muhalif İşçi Partisi, Adalet Bakanlığından durumu sorguladı. Mesele üzerinde ilerleyen günlerde başka gelişme ve neşriyat bekleniyor.

100’DEN FAZLA KADINA SALDIRDI, 8 YILDA SERBEST BIRAKILMASI KARARI ÇIKTI

İngiltere medyasını geçtiğimiz Ocak başından Mart sonuna kadar ciddi surette meşgale eden ve ülke tarihi tecavüzcüleri arasında adeta nam bırakan John Worboys hakkında da skandal haberlere şahit olunmuştu. “Siyah taksi tecavüzcüsü” olarak medyada bilinen Worboys, siyah renkli taksisine binen kadınlara, o gün çok mutlu olduğunu en içten bir şekilde anlatıp birlikte kutlama yapmaya ikna ettiği, bunun için de kendilerine bir içecek içirdiği böylece onları uyutarak tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Bu şekilde 100’den fazla kadına saldıran Worboys için polis, sayının 200’e kadar çıktığı konusunda da şüphe taşıyordu.

Tüm bunlara rağmen Şartlı Tahliye Komisyonu, 60 yaşında olan ve 2009’da hapsedilen Worboys sadece 8 yıl yattıktan sonra salıverilmesine hükmetmişti!.. Böylece adeta kadın başına ancak 6 hafta ceza uygun görüldüğü görüntüsü ortaya çıkmıştı…

Konu üzerine açıklama yapan “Cinsel ve Aile İçi Şiddet Gören Kadınlara Yardım Kuruluşu başkanı Karen Ingala Smith’in, “yargının birçok cinsel şiddet kurbanı kadınlara adaleti tesis etmede başarısız olduğu” yorum ve tespiti dikkat çekmişti.

Lakin ortaya çıkan skandallar bununla da bitmemişti. İngiliz medyasında yer alan diğer bir habere göre, şayet Worboys salınırsa kendisinin linç edilip öldürülmemesi için 7/24 devlet koruması altında tutulacağı, bunun ise yılda 300.000 pounda mâl olacağı bildirilmişti. Ortaya dökülenlerle tepkiler iyice yükselmiş, nihayetinde Yüksek Mahkemeden 3 hakim, Şartlı Tahliye Komisyonunun kararını gözden geçirmesine ve Worboys’un hapis hayatının devamına hükmetmişti. İngiliz sapık 2009’da minimum 80 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

100’LERCE ÇOCUĞA CİNSEL SALDIRI YAPTI, 25 YIL SONRA ÇIKABİLECEĞİNE HÜKMEDİLDİ

“İngiltere’nin en kötü sübyancısı” olarak şöhret bulan Richard Huckle, adanmış bir Hıristiyan İngiliz öğretmen görüntüsüyle güven kazanıp evi yahut bölge yetimhanelerinde tamı tamına 200 kadar çocuğa cinsel saldırıda bulunmuştu. 1986 doğumlu İngiliz öğretmen Kuala Lumpur’da yaşları 6 aylık bebekle 12 arasında değişen 200 kadar Malezyalı çocuk kurbanına 2006-2014 arası iğrençlikler etmişti. Bu en kerih ve melun mahluk, 22 hayat boyu hapis cezasına çarptırılmış, ancak 25 yıl sonra şartlı tahliyesi düşünülebileceği kararı verilmişti.

Karar birçok İngiliz’i pek rahatsız etmiş, böyle iğrenç birisinin idam edilmesi lazım geldiğine dair bir yığın yorum ve tepkilerini serdetmişlerdi. Davayı takip eden bir kadın ise Huckle hücreye götürülürken “Senin için yüzlerce ölüm (bile) çok iyi” diye bağırmıştı.

2016’da mahkum olan Huckle için, İngiltere’de de kurbanları olduğuna dair araştırmalar yapılmış ve “çok muhtemel” olarak bulunduğu geçtiğimiz Mart ayında haberlere düşmüştü. Çocuk tacizleri soruşturmaları eski yürütücüsü Jim Gamble, “Hauckle’ın bu ülkede hiç kurbanı olmasaydı şok olurdum (zaten)” açıklamasında bulunmuştu.

Huckle ayrıca, “Batılı sübyancıların kötü şöhretli mıknatıs yeri” olarak adlandırılan Kamboçya’ya da gitmiş, burada da sübyancılık melanetini irtikâp eylemişti. İngilizler için büyük utanç ve sarsıcı olan bu vaka üzerine hususi olarak araştırma yürüten gazetecileri bulunmakta olup zamanla başka yayınlara da konu olacağa benzemektedir.

KANADALI KADIN ÇOCUKLARI TECAVÜZ EDİP KATLETTİ, OKULDA İŞE BAŞLADI

Kanadalı kadın Karla Homolka, 1993’te o dönemki kocası ile birlikte üç tane genç kıza işkence ve tecavüz ettikten sonra katletmiş, suçundan dolayı hapse atılmıştı. Hapisteyken kocasından ayrılan Homolka, 12 yıl yatmış ve 2005’te çıkmıştı.

2017 Haziranında medyaya düşmesiyle öğrenildi ki, tecavüz edip öldürdüğü kız başına 4 yıl yatıp çıkan Karla Homolka, Montreal’de bir özel Hıristiyan okulunda görev alıp çocuklarla baş başa vakit geçirmektedir. Durumu öğrenen ebeveynlerden biri Kanada gazetesi City News’e açıklamalarda bulunup, “Onu burada istemiyoruz. Çocuğunuz seri katil olan birisiyle etkileşimde bulunduğunu bilmekle nasıl hissedersiniz? Bu doğru değil” ifadelerini kullandı. Okul yönetimi ise durum üzerine açıklamada bulunup, çocuklarla tek başına kalmadığını ve daimi olarak burada bulunmadığını söyledi…

Bir başka hadisede, Kanadalı bir hâkimin tecavüz kurbanı kıza neden dizlerini birbirine birleştirerek duramadığını sorgulaması da tepkili haberlere yol açmıştı.

AMERİKA’DA ASKER KADINLARIN TECAVÜZ VE YARGI MAĞDURİYETİ BELGESEL OLMUŞTU!

Sadece gittikleri yerdekilere zulüm etmekle kalmayıp, kendi ordusundaki kadınlara bile çok yüksek oranda tecavüz yaptığı bilinen Amerikan ordusundaki tiksindirici durum, Amerikalıların bile birçok yayınına konuş olmuştu. Komutanlarına şikâyet için giden kimi mağdur kadın askerlerin, “Dalga mı geçiyorsunuz? Bu hafta tecavüze uğradığı iddiasıyla gelen üçüncü kadınsın. Siz bunu oyun mu sanıyorsunuz?” sözleriyle üstüne bir de azar yiyip kovuldukları, birtakım generallerin bile ordudaki kızlarının tecavüz mağduru olması karşısında yargıdan suçlunun cezalandırılmasına dair gerekli işlemlerin vuku bulmamasını gözyaşlarıyla anlatışı dahi bu yayınlarda yer almıştı.

Geçtiğimiz Mart ayında yaşanan enteresan bir hadisede ise, Yale Üniversitesi kampüsünde tecavüzden yargılanan bir öğrencinin, mağdur olduğu söylenen kızın eksik etek giyimi, sarhoşluğunun bilincini kaybetmeyecek kadar olmadığına karar verilmesi ve flört ettiğini gösteren mesajları bulunması hasebiyle suçlu olmadığına hükmedilmişti.

Dava üzerine açıklama yapan “Kampüste Tecavüze Son” kuruluşu başkanı Jessica Davidson, “Bu dava neden ülkede cinsel saldırının en az rapor edilen suç olduğunun nedenidir. Bu mahkemeler ve köhnemiş yasaların cinsel saldırıyı nasıl gördüğüyle kampüste nasıl öğretildiği arasında kocaman bir çelişki olduğunu göstermektedir” açıklamasında bulunmuştu.

OSMANLI’DA İSE TECAVÜZ EDENE İDAM CEZASI VARDI

Batı’daki hal böyle ve oraya yamanmaya çalışmış bizde de vaziyet ortada olmakla birlikte, Osmanlılarda tecavüz edenin idam cezasıyla yüzleştiğini gösteren arşiv kayıtları bulunmaktadır.

Divan-ı Hümayun hükümlerini ihtiva eden Mühimme Defterlerinden 7 numaralı defterde, 16 Cumadelevvel 975 (18 Kasım 1567) tarihli hükümde, Dimetoka’da kız kaçırıp ırza tecavüz ettiği sabit olan İsa adlı şahıs için idam olunması emri görülmektedir.

Nitekim tarihçi Erhan Afyoncu da “Yavuz’un Küpesi” kitabında, Osmanlı’da tecavüzcülerin asıldığını ifadeyle 1699 Balıkesir Şeriyye Sicillerine dair yapılan bir incelemeden misal getirmiştir.