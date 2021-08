'Batı hayranı olanlar kimliğini kaybetmiş insanlar..'

Her nedense biz Müslüman ülke olarak yıllardan beri hep Batılı yani Haçlı devletlerin kötü adetlerini örnek alarak maalesef pek çoğumuz Batı hayranı olmuşuz. Oysa Avrupa’nın, ABD’nin iyi olan adetlerini alacağımız yerde tam tersine biz hep kötü adetlerini almışız. Örneğin başta okuma alışkanlığı pek çoğumuzda olmadığından maalesef her türlü ilimden, bilimden birçok teknolojilerden ve en önemlisi de savunma sanayilerinden ABD ve Avrupalılara göre çok geri kalmışız.

Örneğin her çeşit savunma sanayilerinde ve bilhassa nükleer silahları Haçlılar yapabiliyorsa biz Müslümanlar olarak elimizde Kur’an olduğu halde ABD’nin Avrupa’nın savunma sanayilerinden, ekonomilerinden yıllarca hep geri kaldık. Onlar gitti Ay’a biz kaldık yaya. Hal böyleyken pek çoğumuz onların kötü adetleri zaman içerisinde birer birer adet edinir hale gelmişiz.



Örneğin Müslüman olmayan devletlerin vatandaşları gibi bizim de pek çoğumuz artık onlar gibi evlerimizin içinde köpek beslemeye başlamış ve modernlik, çağdaşlık deyip köpekleri günün belli saatlerinde medeniyet gösterişi yapar gibi, bu köpekleri gezdirmeyi pek çok insanımız adeta bir özenti haline getirmiş.

Bilindiği gibi bu dünyada her yaratılanın bir görevi vardır. Köpeklerin de asıl görevi bağda, bahçede bilhassa köylerde bekçilik yapmaktır. Evlerin içerisinde köpek beslemek hiç uygun değildir. Evin içinde köpek olduğunda Rahmet Melekleri içeriye girmez derler. Köpeklere ve bütün hayvanlara oğlum demek, kızım demek yanlıştır ve bir yerde görmüştüm. Bir köpek sahibi, köpeğine gel anneciğim gel demesi biz Müslümanlara hiç yakışmıyor doğrusu.



İşte yine hepimizin bildiği gibi köpekler, kediler bizim annemiz, oğlumuz, kızımız olamaz ve bunları biz çağdaşlık, medeniyet anlayışı içerisinde bu köpekleri alıp sabahın erken saatlerinde gösteriş olsun gibilerinden hiç üşenmeden sokaklarda, caddelerde çeşit çeşit gezdiriyorlar. Bazen birde bakıyorsun, bazı insanlar evlerinde onlarca kedi besleyip çocukları gibi onlara bakıyorlar. Tabii ki çok yanlış, ne kedi, ne köpek önce biz insanlara değer vermeliyiz.



Dışarıda yol kenarlarında bekleyen kedilere, köpeklere su vermek, yiyecek vermek ise çok sevap. Bakın aşırı derecede hayvan sevgisi olan bir insan giderek zamanla insan sevgisinden uzaklaşır. Aynen Avrupalılar gibi köpeğine, kedisine verdiği değeri, sevgiyi o Avrupalılar insanlara vermezler.



İşte böyle yanlış, kötü alışkanlıklar bize de ne yazık ki Avrupa’dan ABD’den bulaşmış vaziyette ve görüldüğü gibi bazılarımız o kadar Batı hayranı olmuş ki bazı pastanelerde ve pek çok iş yerlerinin tabelalarında İngilizce, Fransızca, Almanca yazılar var. Kimisinde Madama co co, Kiminde Tudors Mudors kiminde Sibella gibi yazılar yazıyor. Yine pek çok genç kızlarımız, bayanlarımız tesettürden uzak, kiminde dar pantolon, kiminde mini etek, kiminde şort, baksan kiminin göbekleri gözükecek. Tabii sadece tesettür bayanlarda mı olmalı? Erkekler de İslami tesettüre uymalı. Erkekler gömleklerini uzatarak kalçalarını başkalarına göstermeyecek veya ceketlerini giyecekler. Erkeklerin de kısa şort giymeleri İslami şartlara uygun değildir. Yine maalesef bir bakıyorsun Batı hayranı olan pek çok genç, ihtiyar, kadın ve erkeklerin giydikleri tişörtlerin önlerinde İslam’ın en büyük düşmanları olan devletlerin bazı şehirlerinin isimleri yazılı. Kiminde New York, kiminde Paris gibi çeşit çeşit yazılar, kiminin tişörtlerinde ise kamyon resimleri bazılarında ise yamyam resimleri var. Böyle Batı hayranı olan kadın, erkek durmadan, her gün çarşı, pazar gezerler nereden gelmişler nereye giderler, kimliğini kaybetmiş bu insanlar.