Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı maske olarak kullanmakta

Ali Lale

Küfür Milletinin tek millet olduğu gerçeği ne zaman anlayabileceğiz. Müslüman Ülkeleri suçlu konumuna koymak için yaptıklarını unuttuk mu? İkiz kulelerin vurulmasının planlaması olayını, Müslümanların yaptığına dair yoğun bir kamuoyu oluşturdular. Kamuoyunu inandırdıktan sonra, daha önceden planladıkları gibi Müslüman ülkelerini işgal etmeye başladılar. İkiz kule olayının gerçek planlayıcı İsrail ve ABD’nin yaptığı gerçeği ortaya çıktığı halde. AB ülkeleri ve Birleşmiş Milletlerden ABD ve İsrail’e bir kınama bildirisi bile yayınlayamadı. Afganistan işgal edildi. Türkiye haricinde tüm Müslüman ülkeleri futbol maçını seyreder gibi Müslümanlara yapılan zulme seyirci kaldılar.

Plan ve senaryoları sırasında İran ve Irak’ı da birbirine bıraktılar. Diğer Müslüman ülkeler de yaptığı tahribat ve karışıklıklarla başını kaşıyacak zamanları olmadığından dışarıda ne oluyor ne olmuyor dışa müdahil olamadılar. Türkiye dâhil yönetim onların elindeydi.

İran ve Irak savaşlarında milyonlarca insan öldü. Binlerce insan sokaklarda kaldı. İçecek suyu ve yiyecek bir lokma ekmeği kalmadı. Türkiye‘nin gelişip güçlenmesi için içindeki birlik ve kardeşliği tesis etmek zorundaydı. Bunun yolu da barış sürecinden geçiyordu. Bugüne kadar hiç kimsenin cesaret edemediği PKK’nın faaliyetlerini sonlandıracak plan ve projeler hazırlandı. Bu süreç gerçekleşmiş olsaydı. Ortadoğu’da Türkiye’siz hiçbir iş yapılamayacaktı.

Ancak ABD’nin Türkiye’ye karşı kullandığı kozu elinden alınması demekti. Bu da Türkiye’nin ileriye sıçraması, gelişmesi, muasır medeniyet seviyesine ulaşması ve önündeki engellerin tümüyle kaldırılmış olması demekti.