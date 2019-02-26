Darbeci Sisi şimdi de sahiplerine havladı! 'Avrupalılar bize insanlığı öğretemez'

Darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, ülkesinde düzelenlenen Arap-AB zirvesinde, yargının uygulamaya koyduğu hukuk dışı idam kararlarını eleştiren bazı Avrupa ülke liderlerine göstermelik olarak sert çıktı. Ölüm cezalarının durdurulmasını isteyen bazı Avrupa ülkelerini tepki gösteren Sisi, “Avrupalılar bize insanlığımızı ve Arap kültürünün uygulanmasını öğretmeyecek” ifadelerini kullandı.

Hukuk dışı idamları savundu

Mısır'daki hukuk dışı infazları savunan Sisi, ceza mahkemeleri tarafından verilen ölüm cezasının terör saldırıları mağdurlarının haklarını yasalar ve bölgenin kültür değerleri çevresinde almanın bir yolu olduğunu söyledi.

Sisi, “Avrupa ülkelerinde öncelik vatandaşlarına refah getirmektir; ancak bölgedeki öncelikler ülkemizi uçuruma düşmekten kurtarmaktır” dedi.

Darbeci Sisi saygı istedi

Arap Birliği ile Avrupa Birliği arasında düzenlenen zirvenin sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, AB liderlerinden Arap kültürüne ve geleneklerine saygı göstermelerini istedi ve şunları söyledi:“Avrupada öncelik vatandaşlara refah getirmektir. Ancak ülkemizde ve komşu ülkelerde de durum çok farklıdır. Bizim gayemiz rejimin yıkılmasını ve çöküşünü engellemektir, bu yüzden düşüncelerimiz AB ülkelerinden farklıdır. Öncelik amaçları farklıdır, Batı bizi anlamalı.”