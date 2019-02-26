0553 313 94 23

Darbeci Sisi şimdi de sahiplerine havladı! 'Avrupalılar bize insanlığı öğretemez'

Batı’nın desteğiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’yi devirerek iktidarı ele geçiren darbeci Sisi, Mısır’da düzenlenen Arap-AB zirvesinde bazı AB ülke liderlerinin idam eleştirilerine ve ölüm cezalarının durdurulması taleplerine göstermelik tepki göstererek, “Avrupalılar bize insanlık öğretemez.” dedi.

26 Şubat 2019 Salı 10:53
Darbeci Sisi şimdi de sahiplerine havladı! 'Avrupalılar bize insanlığı öğretemez'

Darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, ülkesinde düzelenlenen Arap-AB zirvesinde, yargının uygulamaya koyduğu hukuk dışı idam kararlarını eleştiren bazı Avrupa ülke liderlerine göstermelik olarak sert çıktı. Ölüm cezalarının durdurulmasını isteyen bazı Avrupa ülkelerini tepki gösteren Sisi, “Avrupalılar bize insanlığımızı ve Arap kültürünün uygulanmasını öğretmeyecek” ifadelerini kullandı.

Hukuk dışı idamları savundu

Mısır'daki hukuk dışı infazları savunan Sisi, ceza mahkemeleri tarafından verilen ölüm cezasının terör saldırıları mağdurlarının haklarını yasalar ve bölgenin kültür değerleri çevresinde almanın bir yolu olduğunu söyledi.

Sisi, “Avrupa ülkelerinde öncelik vatandaşlarına refah getirmektir; ancak bölgedeki öncelikler ülkemizi uçuruma düşmekten kurtarmaktır” dedi.

Darbeci Sisi saygı istedi

Arap Birliği ile Avrupa Birliği arasında düzenlenen zirvenin sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi, AB liderlerinden Arap kültürüne ve geleneklerine saygı göstermelerini istedi ve şunları söyledi:“Avrupada öncelik vatandaşlara refah getirmektir. Ancak ülkemizde ve komşu ülkelerde de durum çok farklıdır. Bizim gayemiz rejimin yıkılmasını ve çöküşünü engellemektir, bu yüzden düşüncelerimiz AB ülkelerinden farklıdır. Öncelik amaçları farklıdır, Batı bizi anlamalı.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:53
  1. Sisi
  2. avrupa bilriği
  3. Mısır

YORUM YAZ

  • Ax111Ax1111 sa önce
    Sisi doğru söylüyor. Çünkü İnsanlık, insan olana öğretilir. Karşınızda insan yok ki insanlık dersi veresiniz. Ha hayvan, ha Sisi. Hem de hayvanın sinsisi.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.
  1. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,..
  2. Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına..
  3. “Elektronik Çöp Değildir Projesi" ile..
  4. Moğolistan Kadın Güreş Takımı,..
  5. Palandöken: "Korsan elektrikçilerden..
  6. Dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu..
  7. 10 farklı evden hırsızlık yaptıkları..
  8. Beşiktaş’ta rüzgar tersine döndü
  9. “Yaşama Yol Ver”protokolü imzalandı
  10. Bartın Belediyesi’nden kadınlar..
  11. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek..
  12. “Oyna Kazan” Vodafone Vitrin ailesine..
  13. Yol ekipleri Kahveciler Sokak’ta
  14. 1. Lig’in agresifi Altay
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a evinin önünde..
  16. Malatya güreş takımı 1. Oldu
  17. KAYÜ’de LÖSEV Yararına Kermes..
  18. Bartın Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk..
  19. Balıkesirli lokantacı tanzim satış..
  20. Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlanmaya..
  21. Tekvando il birincisinden Müdür..
  22. Metabolizma hızlandırmak yaşlandırıyor
  23. Şişli'de işçilerin grevi nedeniyle..
  24. Bitlis'te PKK operasyonu: 5 tutuklama
  25. Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’..
  26. İlçe tamamen yenilenecek! Tiryaki,..
  27. Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
  28. Kepez’e 2 yeni eser
  29. İspir’de kurtuluş coşkusu
  30. Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret..
Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

Günün Karikatürü

26 Şubat 2019
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti