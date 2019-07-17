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Batı Balkanlar'ın AB'den entegrasyon beklentisi

AB Komisyonu Başkanlığına atanan Ursula von der Leyen'i tebrik eden Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunun yeni dönemde de birliğin en önemli hedeflerden biri olması temennisinde bulundu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:17
Batı Balkanlar'ın AB'den entegrasyon beklentisi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına atanan Ursula von der Leyen'i tebrik ederek, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunun yeni dönemde de birliğin en önemli hedeflerinden biri olması beklentisini paylaştı.

Von der Leyen'e tebrik mesajı gönderen Zvizdic, başta Bosna Hersek olmak üzere tüm Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik hedefinde emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye entegrasyonunun yeni dönemde de birliğin en önemli hedeflerinden biri olmasının tüm bölge ülkelerinin beklentisi olduğunu vurgulayan Zvizdic, Bosna Hersek'in geleceğini AB'ye üyelikte gördüklerini belirtti.

Zvizdic, ülkesinin AB ile aynı coğrafyayı, kültür mirasını, sorunları ve umutları paylaştığını kaydederek, "Avrupa'nın birlik, dayanışma, güvenlik ve refah değerlerine önem veren birinin AB Komisyonu Başkanı olmasından dolayı son derece mutluyum." ifadesini kullandı.

Bölgenin tüm ülkelerinin temel hedefleri arasında AB'ye üyeliğin önemli bir konumda olduğuna işaret eden Zvizdic, "Son 4 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de barış ve istikrar, Avrupa standartları, ekonomik kalkınma ve bölgesel iş birliği için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Zvizdic, tebrik mesajında ayrıca, von der Leyen'i başkent Saraybosna'ya davet etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:17
  1. AB Komisyonu
  2. Bosna Hersek
  3. Ursula von der Leyen

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