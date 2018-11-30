Batı Balkan ülkelerinin dışişleri bakanları Budva'da buluştu

PODGORİCA (AA) - Batı Balkan ülkelerinin dışişleri bakanları Karadağ'ın Budva şehrinde bir araya geldi.

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya dışişleri bakanları Ditmir Bushati, İgor Crnadak, Behgjet Pacolli, Nikola Dimitrov ile Sırbistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nemanja Stevanovic katıldı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığınca toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bakanların, bölgenin geleceğinin Avrupa Birliği (AB) olduğu konusunda uzlaştığı ifade edildi.

AB üyeliğinin, Batı Balkan ülkelerine ilerleme ve istikrar vadettiği vurgulanan açıklamada, 2017'nin, bu ülkelerin AB perspektifinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir yıl olduğu kaydedildi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Darmanovic, komşu ülkelerin AB üyeliklerini desteklediklerini belirterek, "Bölge ülkelerinden herhangi birinin başarısı hepimizin başarısıdır." ifadesini kullandı.

Karadağ'ın, Güneydoğu Avrupa Uluslararası Teknoloji Enstitüsünün kurulması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Darmanovic, "Geleceğimiz gençlerin elindedir, asıl yatırımı onlara yapmalıyız." dedi.

Darmanovic, enstitünün gençler arasında daha iyi iletişim kurulmasına, yeni istihdam olanaklarına ve ekonomik gelişime katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantıya, AB Dış Eylem Servisi (EEAS) Batı Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye Direktörü Angelina Eichhorst, AB Karadağ Delegasyon Şefi Aivo Orav ile Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) Genel Sekreteri Goran Svilanovic de katıldı.







