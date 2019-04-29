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Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı Berlin'de yapıldı

Toplantıda Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerilim ve sorunun çözümü tartışıldı - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Sırbistan ve Kosova'nın özel durumundan söz ediyoruz. Orada diyaloğu sürdürme isteğimiz var. Belgrad ve Priştine'ye bir çözüm verme niyetinde değiliz"

29 Nisan 2019 Pazartesi 21:55
Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı Berlin'de yapıldı

BERLİN (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan ve Kosova arasında diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'de düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı öncesi ortak basın açıklamasında bulundu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Merkel, Batı Balkan ülkelerinin AB perspektifine desteğini yineledi.

Merkel toplantıda, Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin olarak, bu konudaki gelişmelere nasıl eşlik edebilir ve desteklenebilir bunu açıklıkla tartışmak istediklerini belirtti.

Merkel bölgenin istikrarına ilişkin de "Bölgedeki olumlu gelişmeleri görmek Avrupa’nın çıkarınadır." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bugünkü toplantıda, Sırbistan-Kosova gerginliğini, bölgedeki istikrarı ve bu ülkelerin AB perspektifinin tartışılacağını söyledi.

Macron, Avrupa'nın da istikrarının bölgedeki istikrara da bağlı olduğunu kaydetti.

Toplantıda Kosova ve Sırbistan'ın özel durumu ile Almanya ile Fransa'nın bölgenin istikrarı için birlikte çalışma konusunu tartışacaklarını anlatan Macron, ''Sırbistan ve Kosova’nın özel durumundan söz ediyoruz. Orada diyaloğu sürdürme isteğimiz var. Belgrad ve Priştine'ye bir çözüm verme niyetinde değiliz. Aksine, önce mümkün olan tüm seçeneklere bakma ve daha sonra bu tartışmayı biraz daha az duygusal hale getirme isteğine sahibiz. Böylece herhangi bir çözümden kaynaklanan bölgesel gerilimler olmaz çünkü tarafların uzlaştırılması için birlikte çalışmak için hepimizin siyasi bir sorumluluğu var.'' diye konuştu.

Emmanuel Macron, Fransa'nın tekrar bölgenin istikrarına katkıda bulunmak amacıyla ekonomik ve sosyal gelişme, güvenlik, savunma ve adalet ile mali suçlara karşı mücadele konularında iş birliği yapacağını vurguladı.

Berlin'deki Batı Balkan Ülkeleri Konferansı'na, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan liderleri katılıyor.

Toplantının ana konusu, Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerilim ve bu sorunun çözümü oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 21:55
  1. Almanya
  2. Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı
  3. Berlin
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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