Batı Balkan ülkeleri AB perspektiflerini teyit etti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ev sahipliğinde bir araya gelen Batı Balkan ülkelerinin liderleri, AB üyeliği yolundaki kararlılıklarını teyit etti.

Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Makedonya Başbakanı Zoran Zaevz ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Brüksel'de gayri resmi bir toplantı düzenledi.

Açıklamada, tarafların AB üyelik yolunda kaydedilen ilerlemeye atıfta bulunduğu ve bu çerçevede gerekli reform ve çalışmalar yapmaya devam edeceklerini teyit ettiklerinin altı çizildi.

Batı Balkan liderlerinin Yunanistan ve Makedonya arasındaki "isim sorununu" aşmak için varılan Prespa Anlaşması'na güçlü destek verdiği ifade edilen açıklamada, aynı zamanda Priştina-Belgrad Diyaloğu kapsamında bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğine vurgu yapıldı.