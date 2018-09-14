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Batı Avrupa'ya ‘domuz vebası’ sıçradı!

Doğu Avrupa ülkeleri ve Çin'in ardından, Belçika da ülkedeki yaban domuzlarında "Afrika domuz vebası" tespit edildiğini açıkladı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:13
Batı Avrupa'ya ‘domuz vebası’ sıçradı!

Belçika Gıda Güvenlik Federal Ajansı (AFSCA), Fransa ve Lüksemburg sınırı yakınındaki Etalle bölgesinde iki yaban domuzunda "Afrika domuz vebası" tespit edildiğini açıkladı.

Almanya Tarım Bakanlığı AFSCA'yı doğrularken, Fransa da bölgesel yetkililere vebanın yaygınlaşmasını engellemek için gerekli önlemleri alması için talimat verdi.

Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.

Avrupa Birliği (AB), Çin'den sonra dünyanın ikinci domuz eti ihracatçısı konumunu koruyor. Üye ülkeler Almanya, İspanya ve Fransa kıtanın önde gelen domuz eti ihracatçıları arasında yer alıyor.

DOĞU AVRUPA VE ÇİN'DE TESPİT EDİLMİŞTİ.

Afrika domuz vebası bu yıl aralarında Romanya, Polonya ve Ukrayna'nın da bulunduğu toplam 8 Doğu Avrupa ülkesinde tespit edilmişti.

Aynı zamanda Çin de salgın nedeniyle 913 domuzun itlaf edildiğini duyurmuştu.

Avrupa'ya ilk kez 2007'de sıçrayan ve daha sonra 2014'te tekrar ortaya çıkan vebanın tedavisi bulunmuyor. Domuzlarda görülen veba, hayvanların ölümüne neden oluyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:13
  1. Belçika Gıda Güvenlik Federal Ajansı
  2. Afrika domuz vebası
  3. salgın
  4. batı avrupa

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