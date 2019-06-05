Batı Avrupa Kırım Türkleri Merkezi Başkanı Karanlık ebediyete uğurlandı

GİESSEN (AA) - Almanya'nın Giessen kentinde 2 Haziran'da vefat eden Batı Avrupa Kırım Türkleri Merkezi Başkanı Rafet Karanlık, son yolculuğa uğurlandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Giessen Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden gelen Türk derneklerinin yöneticileri katıldı.

Eşi Emine Karanlık ve oğlu Giray Karanlık'ın hazır bulunduğu törende, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Cubarov'un taziye mesajı okundu.

Cubarov, mesajında, "Ömrünü Kırım davasına adayan ve Milli Mücadeleye destek verip, faal iştirak eden Rafet Karanlık'ın vefatı münasebetiyle Kırım Tatar Milli Meclisi adına merhumun yakınlarına taziyelerimizi bildirip, sabır ve başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun." sözlerine yer verdi.

Cenaze töreninde ayrıca, Karanlık'ın dava arkadaşları adına Abay Can ile Kırım Tatar Milli Meclisi adına Ahmet Özay birer konuşma yaptı.

Giessen'de toprağa verilen Rafet Karanlık için düzenlenen törene, Almanya Nogay Türkleri Başkanı Fatih Polat, Kırım Tatar Milli Meclisi Fransa Temsilcisi İlker Arkun, eski Türk Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Tatar, eski Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, Avrupa Nizam-ı Alem Teşkilatları Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu ve eski MHP yöneticilerinden yazar Suat Başaran ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Sait Özcan da katıldı.