Batı algı operasyonuna başladı! ‘Cezaevindeki DAEŞ’liler kaçıyor”

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Çarşamba günü başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününe girerken, operasyon İngiltere basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Algı operasyonuna başlayan Financial Times gazetesi Batı'da kınanan operasyonun Türkiye içinde destek bulduğuna vurgu yapıyor.

"DAEŞ'liler kaçtı" yaygarası

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Times gazetesi, DAEŞ'lilerin tutulduğu ve güvenliğini sözde Kürtlerin sağladığı cezaevi ve kamplardan ilk firar haberlerinin gelmeye başladığını duyurdu ve "ilk DAEŞ'li tutukluların dün akşam kaçtığını" iddia etti.

Times, Suriye Demokratik Güçleri'ne dayandırdığı haberinde, Kamışlı'daki Navkur cezaevinden dün 5 DAEŞ'linin kaçtığına ancak bu bilginin bağımsız kaynaklarca doğrulanamadığına dikkat çekiyor. Kamışlı'da dün bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı ise DAEŞ'in üstlendiğini hatırlatıyor.

Bu cezaevlerinin güvenliğinden sorumlu Kürtlerin, Türkiye'nin operasyonuna karşı koymak için buralardan ayrılmasıyla, cezaevi ve kampların güvenlik ve düzeninin çökmeye başladığı aktarılıyor.

Daha güneydoğuda el Hol kampında 70 bin kadar DAEŞ yakınının yaşadığını belirten Times, burada da protestoların ve ayaklanmaların başladığını, dün yaşanan bir kaçma girişiminin ise engellendiğini duyuruyor. Times bu bilgiyi de ana çatısını Kürt PYD teröristlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne dayandırıyor.