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Batı Akdeniz'de şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Antalya ve Muğla'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi- Marmaris'te ev ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi

01 Ocak 2019 Salı 22:37
Batı Akdeniz'de şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'da, gök gürültülü sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokakları su kapladı. Zaman zaman hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kıbrıs Şehitleri, Cevat Şakir, Neyzen Tevfik ve Üçkuyular caddeleri ile Dere Sokak'ta su birikintileri oluştu. Dere Sokak'ta vatandaşlar, suyun akması için mazgallardaki yaprak ve çeşitli atıkları temizledi.

Çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda, denizin rengi kahverengiye döndü.

- Marmaris'te su baskını

Marmaris ilçesinde Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun mahalleleri arasındaki yol, köprü yapımının sürdüğü noktada suyun debisinin yükselmesinden dolayı trafiğe kapatıldı.

Değirmenyanı mevkisindeki 3 iş yeri ve bir evde, dere taşmasından dolayı su baskını meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, baskın olan ev ve iş yerlerindeki su tahliyesi için çalışma başlattı.

Evi ve iş yerini su basan Adem Üsküdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, derelerin tıkamasından dolayı su taşkını yaşadıklarını belirterek, suyun evin içinden girip çıktığını dile getirdi.

Elektronik mağaza sahibi Mehmet Demir ise su baskını sonucu iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.

Derelerin ıslah edilmesi gerektiğini belirten Demir, "4 milyon liralık malım zayi oldu. Dere taşınca su iş yerime girdi. Menfezler tıkalı. İş yerimin arkasında iki metrelik su havuzu oluştu." diye konuştu.

- Sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdüreceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaş ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 22:37
  1. birikinti
  2. Bodrum
  3. Muğla
  4. sağanak
  5. yağış

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