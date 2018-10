Batı, ahlaksızlığın batağında

Mazlum coğrafyaların umudu Türkiye’ye iftira atmayı adeta ‘politika’ haline getiren Almanya başta olmak üzere, İngiltere ve Hollanda’nın internet üzerinden çocuk istismarcılığının en çok yapıldığı ülkeler arasında yer aldığı saptandı. Dünyaya modernizm ve medeniyet pazarlayan Batı dünyasında, son 15 yılda 18 milyon çocuğun cinsel şiddete uğradığı, 44 milyon çocuğun fiziksel şiddetle karşılaştığı, 55 milyon çocuğun ise duygusal şiddete maruz kaldığı belirlendi. Akit’in elde ettiği verilere göre; Avrupa ülkelerinde güvenlik güçleri ile irtibata geçilerek, gönderilen 6 bin istihbarat raporunda, çocuk istismarcısı grubun yaklaşık yüz bin takipçiye ulaştığı belirtildi. 28 Avrupa ülkesinde çocukken cinsel istismara uğradığını belirten kadın sayısının ise 2.5 milyona ulaştığı kaydedildi.

Müslümanlara nefret kusan almanya zirvede

Ülkesinde yaşayan Müslümanlar üzerinde nüfuz elde edebilmek için çeşitli engellemelerde bulunan Almanya’da bir yıl içinde 13 bin 539 çocuğun tecavüz ve cinsel şiddet vakasına maruz kaldığı, “ağır derecede” istismara maruz kalan çocuk sayısının ise 4 bin 247 olduğu tespit edildi. Ülkede her haftada 250’den fazla çocuğun cinsel saldırıyla karşılaştığı Almanya’da kamuoyuna sunulan polis raporlarında, çocuk pornografisi bulundurma ve yayma vakasının tam 16 bin 317 kez yaşandığı vurgulandı. Ahlaki çöküşün dalga dalga geldiği Almanya’da bin 670 kişinin kiliselerdeki taciz vakalarından sorumlu olduğu belirtildi. Kiliselerde bin 830 çocuğun tacize uğradığı Almanya’da son 70 yılda Katolik rahipler tarafından cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının 3 bin 600’den fazla olduğu açıklandı.

Kendi toplumlarını kendileri bozdu

Çeyrek asırdır başörtüyü yasaklayan, haşemalı denize girmek isteyen kadınlara ceza kesilen Fransa’da ise küçük yaştaki göçmen çocukların fuhuşa zorlandığı kayıtlara geçti. Eşcinsel evliliklerin yasalaşmasına müsaade ederek, ülkedeki ahlaki bozgunluğun önünü açan Hollanda’nın dünyada çocuk istismarına dayalı müstehcen içerikli en fazla web sitesini elinde bulundurduğuna dikkat çekildi. 2009’dan bu yana ülkede yalnızca kiliselerde 3 bin 712 çocuk istismarı yaşandığı belirtildi.

İngilizlerin taciz hastalığı

Hemen hemen her gün cinsel taciz skandallarıyla çalkalanan İngiltere’de ise, her 200 yetişkinden birinin pedofili hastası olduğu belirtildi. 20 çocuktan birinin cinsel istismara uğradığı İngiltere’de istismara uğrayan çocukların büyük bir kesimin 15 yaş altı olduğu, bu rakamın da 3 bin civarında olduğu ifade edildi. Hollanda’dan sonra müstehcen içerikli en fazla internet sitesinin İngiltere sınırları içerisinde bulunduğu vurgulandı.

‘Örnek Avrupa’nın saklanan yüzü

Faşizmin merkezi olarak gösterilen İtalya’da ise, geçtiğimiz yıl her 3 günde bir çocuğun istismara uğradığı, mağdur her 10 çocuktan 4’ünün 10 yaşından küçük olduğu bildirildi. İtalya’da son 15 yılda kiliselerde yaşanıp üstü kapatılmak istenen pedofili vakasının da 300’den fazla olması korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. İsviçre’de her yıl 11 bine yakın çocuk tacizi yaşanırken, Kuzey İrlanda’da istismara uğrayan 18 yaş altı çocukların 2 bin civarında olduğu açıklandı.

AKİT, kirli çamaşırlarını ortaya dökmüştü

Gazeteniz Akit, 9 Kasım 2017 tarihinde “Batı ‘pedofili’ bataklığında” başlıklı haberiyle pedofiliyi internet üzerinden yayan içeriklerin yüzde 80’inin ‘Batı kaynaklı’ olduğunu ortaya çıkarmıştı. İnternet İzleme Vakfı’nın yaptığı araştırmayı deşifre eden Akit, Hıristiyan dünyasının pedofili bataklığına saplandığını gözler önüne sermişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberde; internette dolaşan çocuk istismar içeriklerini yayımlayanların yüzde 60’ının Avrupalı ülkelerden, yüzde 20’sinin ise Amerika kaynaklı olduğu tespit edilmişti.