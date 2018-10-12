İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Abdullah Kabore, ülkesinin ihtiyaçlarını sıralarken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kabore, “Batı, Afrika’yı böyle alıştırdı: ‘Siz çalışmayın biz sizi doyururuz.’ Bu nedenle Afrika’nın bazı ülkelerinde insanlar yata yata açlıktan ölüyor” dedi.

Türkiye, dünyadaki mazlumlara her daim yardım elini uzatırken aynı zamanda üretmelerini de sağlayan projeler geliştiriyor. Özellikle Afrika kıtasındaki ülkeler yoksullukla mücadele ederken verilen eğitimler ve çalışmalarla zirai faaliyetler gerçekleştiriyor. İDDEF de bu çerçevede Afrikalı Müslümanlara bir diğer değişle ‘balık tutmayı’ öğretiyor.

Ziraat ve hayvancılık konusunda yardım beklediklerini, kendilerinin de üretmek isteğini söyleyen Kabore, “Külliye, su kuyuları, kurban faaliyetleri, hoca evleri, mescid ve medreseler, ramazan ve iftar programları bunların hepsi için çok teşekkür ederiz. Biz eğer mümkün olursa ziraat ve hayvancılık konusunda da yardım bekliyoruz. Afrika’nın genel olarak toprakları zengin. Müslümanlar ve özellikle talebelerimizi dilencilikten uzak tutmamız lazım. Bizim üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Müslümanlar güçlenmek istiyorsa çalışmalı”

Özellikle toprağın işlenmesi gerektiğinin altını çizen Kabole, “Müslümanlar Afrika’da genel olarak körfez ülkelerinden gelen yardımlara endeksli İslam hayat biçimiyle yaşıyorlar. Baktığımız zaman en fakir ülkeler İslam ülkeleri. Neden? Çünkü bizler Afrika’da öğlene kadar yatıyoruz. Gayrimüslimler ise her alanda çalışıyor ve toprağı işliyor. Müslümanlar öğlene kadar yatıp sadece kendilerine gelen yardımlarla geçinmeye çalışıyor. Gayrimüslimler ise ticareti, toprağı, hayvancılığı her şeyi kendine fırsat bilip çalışıyor. Eğer bizler Müslümanların güçlenmesini istiyorsak çalışmalıyız” dedi.

Nesli uyumaya alıştırırsak başarılı olamayız

Afrika’ya gelen yardımlarla birlikte çalışmanın gerektiğini söyleyen Kabore, “Bizler ziraate elverişli toprağımızı işler, hayvancılıkla uğraşırsak dışarıdan da gelen yardımlarla birlikte büyük ölçüde bu hizmetlerin gelişmesini sağlarız. Eğer nesli uyumaya alıştırırsak başarılı olamayız. Bazı Afrika ülkeleri var adını söylemek istemiyorum. Çok kurak ülkeler. Hatta içmeye bile sağlıklı su bulmak zor ama 10 metre yerin altına inildiğinde sular var ve içilebiliyor. İnsanlar açlıktan yata yata ölüyorlar. Çünkü Batı böyle alıştırdı ve dediler ki ‘siz çalışmayın biz sizi yediririz.’ Bu çok yanlış” ifadelerini kullandı.