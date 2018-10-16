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Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki Türk okulu eğitime başladı

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Envar Uluslararası Türk Okulu, Türkiye'den gönderilen yardımlarla yeni eğitim ve öğretim senesine başladı.

16 Ekim 2018 Salı 22:37
Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki Türk okulu eğitime başladı

Adamder Derneği ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği temsilcilerinden Fatih Emin Danışan, başkent Abuja'nın Pape bölgesinde faaliyet gösteren okul ile ilgili AA muhabirine konuştu.

Danışan, okulun iki yıldır faaliyette bulunduğunu belirterek, "Bu sene öğrenci sayımızı, yeni bir sınıf açarak 281'e yükselttik. Okulumuzun masrafları, öğretmenlerin maaşları, öğrencilerin kalem, defter ve bütün ihtiyaçları Türkiye'den gelen yardımlarla sağlanmakta. Bugün de Türkiye'den gelen yardımlarla okuldaki öğrencilere terlik, kitap, kalem, defter ve silgi dağıttık." dedi.

Danışan ayrıca, 7 sınıf ve 281 öğrencinin bulunduğu okulda sabahtan öğlene kadar resmi müfredatta derslerin verildiğini ve öğrencilerin öğle namazlarını kılıp evlerine gittiklerini söyledi.

10 MİLYONU AŞKIN ÇOCUK EĞİTİMDEN MAHRUM

Nijerya'da öğrencilerin önemli bir kısmı, maddi imkansızlık ve çatışmalar gibi nedenlerle okula gidemiyor.

Nijerya Eğitim Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 200 milyon nüfusu bulunan ülkede 10,5 milyon çocuk eğitimden mahrum.

Son yıllarda hükümet ve özel kuruluşlar çocukların okula gidebilmeleri için yoğun çalışmalar yürütse de bu çalışmalar yetersiz kalıyor.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:37
  1. İstanbul
  2. Nijerya

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