Batı Afrika ülkesi Gana'da sel 34 kişinin hayatına son verdi

Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Genel Müdür Yardımcısı Seji Saji, yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Bagre Barajı'nın taşması sonucu meydana gelen selde 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Selden 52 bin kişinin etkilediğini ifade eden Saji, binlerce evin zarar gördüğünü söyledi. Saji, şiddetli yağışlara karşı halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.