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"Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu krizleri önledi"

ECOWAS İhtiyat Kuvveti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Usman Abdulmumuni Yusuf: - "Afrika'da sadece ECOWAS, Batı Afrika'da yaşanan krizleri başarılı şekilde çözerek hükümet kurabildi. Liberya, Sierra Leone, Gine Bissau ve Gambiya gibi ülkelerde daha önce krizler yaşandı ve bu krizleri ECOWAS önledi"

16 Temmuz 2019 Salı 21:13
"Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu krizleri önledi"

ABUJA (AA) - Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) İhtiyat Kuvveti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Usman Abdulmumuni Yusuf, "Afrika'da sadece ECOWAS, Batı Afrika'da yaşanan krizleri başarılı şekilde çözerek hükümet kurabildi. Liberya, Sierra Leone, Gine Bissau ve Gambiya gibi ülkelerde daha önce krizler yaşandı ve bu krizleri ECOWAS önledi." dedi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Batı Afrika'da Güvenlik Sorunu" başlıklı konferansa ECOWAS temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Yusuf, konferansın ardından AA muhabirine, Afrika'da süren krizler ve şiddet olaylarını çözme konusunda, ECOWAS'ın daha fazla önlemler aldığını belirtti.

Afrika'nın diğer ülkelerinde çeşitli krizlerin yaşandığına işaret eden Yusuf, "Afrika'da sadece ECOWAS, Batı Afrika'da yaşanan krizleri başarılı şekilde çözerek hükümet kurabildi. Liberya, Sierra Leone, Gine Bissau ve Gambiya gibi ülkelerde daha önce krizler yaşandı ve bu krizleri ECOWAS önledi." ifadelerini kullandı.

Yusuf, Sahra Altı Afrika'da artan güvenlik sorunlarındaki temel faktörün, bölgede bulunan devletler arasında yaşanan koordinasyonsuzluktan kaynaklandığını kaydetti.

Bölgede hala sömürgecilerin etkisinin olduğunun altını çizen Yusuf, "Devletler arasındaki koordinasyonsuzluk da bizi sömürenlerden kaynaklanıyor. Çünkü Sahra Altı ülkeler olarak ortak bir karar aldıktan sonra sömürgecilerin müdahalesiyle bu kararlar değişiyor." dedi.

Yusuf, Sahra Altı Afrika'daki güvenlik sorunlarının çözülebilmesi için bölge ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:13
  1. ECOWAS
  2. Nijerya

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