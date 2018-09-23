Batı Afrika şokta! Salgında ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi

Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan yazılı açıklamada, Borno ve Yobe eyaletlerinde son iki ayda 3 bin 126 kolera vakası tespit edildiği, 97 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Yobe eyaletine bağlı 6 bölgede 989 vaka tespit edildiği, salgın nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Borno eyaletine bağlı 8 bölgede ise 2 bin 137 kolera vakası tespit edildiği, bunlardan 36 kişinin öldüğü ifade edildi.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.