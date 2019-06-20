BATEM, turizmin hizmetinde

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü (BATEM) ziyaret etti. Antalya’nın tarımsal başarısını taçlandıracaklarını vurgulayan Vali Karaloğlu BATEM’i hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin ziyaretine açacaklarını belirtti.

Tarımsal turizmde dev adım

Vali Münir Karaloğlu BATEM’in Narenciye (Merkez) ve Aksu’daki kampüsünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. BATEM’in Narenciye kampüsünde yer alan Sergi evinin restorasyonunu inceleyen Vali Münir Karaloğlu “Sergi evi tamamlandığında Antalya’nın bir tarım müzesi gibi olacak. Şuan inşaatımız %95 oranında tamam. En kısa sürede tamamlayıp, çevre düzenlemesini yaparak hizmete açacağız” dedi.

Şehrin göbeğinde huzur bahçesi halka açılıyor

Tamamlandığında Sergi Evi bahçelerin Antalya’nın en huzurlu ve büyüleyici noktalarından birisi olacağına dikkat çeken Vali Karaloğlu “Sergi evi 1. katında çocuklara yönelik olarak düzenleme yapılacak. Çocuklarımız burada tarımın ne olduğu, nasıl yapıldığı ve onların bu sürece nasıl katkıda bulunabileceklerine yönelik film ve animasyonlar izleyecekler. Binanın ikinci katında ise Kurumumuz Antalya tarımına geçmişten bugüne sağladığı katkılar kronolojik bir akışla tarihi belge ve objeler ile sunulmaya çalışılacak. Ayrıca sergi evine gelen misafirlerimiz sergiyi gezdikten sonra portakal, ve lavanta bahçelerinde gezebilecek, tıbbi bitkiler ve onların yararları hakkında yetkililerden bilgi alabilecekler. Ayrıca ziyaretçilerimiz bitikleri kendi elleri ile dikerek bakımlarını üstlenebilecek. Vatandaşlarımız şehrin göbeğinde doğallığın tadını çıkaracak” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Lavanta bahçesini gezen Vali Karaloğlu, BATEM’in sadece Antalya’nın tarımsal hafızası değil tarımsal üretim merkezi de olduğunu ve bu proje ile aynı zamanda bir tarımsal turizm merkezine dönüşeceğini ifade etti. Narenciye’deki Merkez kampüsünün ardından Aksu’daki BATEM kampüsünü ziyaret eden Vali Karaloğlu, burada inşaat çalışması devam eden laboratuvarları inceledi.

Antalya tarımsal üretimde bir numara olma yolunda

Vali Karaloğlu “Daha önceden BATEM’in Narenciye, Çallı, Aksu, Kocayatak ve Kayaburnu olmak üzere 5 farklı kampüsünde faaliyet göstermekte olan tüm laboratuvarları Aksu’da bir araya getiriyor, yeni laboratuvarlar inşa ediyoruz. İnşaatımız tamamlandığında; Gıda ve Tıbbi Bitkiler ile Bitki Koruma Labarutavarları diye iki ayrı bölümde toplamda 12 laboratuvar 1 eğitim kompleksi ve soğuk hava depolarımız olacak. Antalya’yı sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi yapabilecek bir alt yapıya sahip olacağız. Yapılan bu çalışmalarla Antalya’nın tarımsal üretimde öncü olmasını, tarımsal kapasitemizi ve kalitemizi arttırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Tarımsal Üretim Denilince BATEM

Sorumluluk alanı Batı Akdeniz Bölgesi olan ve 5 ayrı lokasyonda 2 bin 856 dekar açık, 41 dekar örtüaltı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışmalarını devam ettiren BATEM, tarla bitkileri, subtropik meyveler, sebzeler, tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, bitki besleme, bitki sağlığı, tarım ekonomisi ve süs bitkileri konularında; ıslah, yetiştirme tekniği, bitki sağlığı, gıda teknolojisi ve hasat sonrası fizyolojisi ile ilgili araştırmalar yürütüyor. Tarım ürünlerinin gıda maddesi olarak işlenebilirliğine yönelik araştırmalar da yapan BATEM, tarım sektörünün sosyo-ekonomik durumunu incelemek, sorunları tespit etmek ve politika belirleyicilere sorunların çözümüne yönelik öneriler sunmak amaçlı araştırma projeleri yürütüyor. Ayrıca Enstitü sorumluluk alanına giren bölgelerde ve uzman olduğu konularda ülke genelinde deneme, kontrol ve danışmanlık hizmetleri de veriyor.

BATEM hakkında

Antalya’da bitkisel üretimin farklı konularında görev yapan 5 araştırma kuruluşunun (Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Narenciye Araştırma Enstitüsü, Seracılık Araştırma Enstitüsü ve Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü) değişik zamanlarda birleşmesinden oluşanBATEM’in tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanıyor. İlk olarak Narenciye Araştırma Enstitüsü adıyla Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde hizmet veren BATEM,Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye’nin önemli araştırma kurumlarından biri olarak dikkat çekiyor.