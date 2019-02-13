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BATE Borisov Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları dün akşam başladı. Yarın ise Belarus ekibi BATE Borisov sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, BATE Borisov Arsenal maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:13
BATE Borisov Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları dün akşam başladı. Yarın ise Belarus ekibi BATE Borisov sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i konuk edecek. Bu heyecan dolu maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, BATE Borisov Arsenal maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

BATE Borisov Arsenal maçı ne zaman saat kaçta?

BATE Borisov Arsenal UEFA Avrupa Ligi maçı, 14 Şubat 2019 Perşembe günü Borisov Arena'da TSİ 20.55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı İstanbul Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te ağırlayacak.

Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

14 Şubat Perşembe 

20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz)

20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:13
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