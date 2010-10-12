Batan Türk gemisinin 16 personeli kurtarıldı

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, önceki gece saat 23.55’te merkezlerine Cospas-Sarsat/MEOSAR sistemi üzerinden Malta açıklarında bulunan Türk bayraklı AYHUR KRK isimli buğday yüklü kuru yük gemisinden tehlike sinyali alındığı belirtildi. Konu ile ilgili RCC MALTA’nın arandığı ve gemi ile irtibat kurulmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “RCC MALTA gönderdiğimiz mevki uyarınca gemiyle irtibat kurmaya çalışmış, fakat başarılı olamamış, bölgeye ACUNCAGUA BAY isimli gemiyi yönlendirmiştir. Gemideki 16 Türk personel kurtarılmıştır.”