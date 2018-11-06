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ABD'den batan gemi ve kapanan bankaya yaptırım

Kürsel eşkıya ABD, İran'a yönelik yaptırım listesine 6 Ocak'ta Çin kıyılarında batan Sançi petrol tankeri ile 6 yıl önce kapanan bir bankayı da ekledi.

06 Kasım 2018 Salı 11:08
ABD'den batan gemi ve kapanan bankaya yaptırım

Amerika Birleşik Devleti (ABD) İran'a yönelik yaptırım listesine 6 Ocak'ta Çin kıyılarında batan Sançi petrol tankeri ile 6 yıl önce kapanan bir bankayı da ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı ambargo listesine eklenen İran Ulusal Tanker Şirketi'ne bağlı Tanzanya bandıralı Sançi adlı batık gemi, listede Gardenia, Seahorse, Sepid isimleriyle de gösterildi.

İran'da 2009'da kurulan ve üç yıl sonra kapatılan "TAT" bankasının ismi de yaptırım listesinde yer aldı.

Washington'un çaresizliğinin göstergesi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, batık Sançi gemisi ile 6 yıl önce kapanan bir bankaya yaptırım uygulanmasını "Washington'un çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Zarif, ABD'nin yaptırım listesini genişletmek için sıradan vatandaşları da ambargolar kapsamına aldığını ifade etti.

30 İranlı hayatını kaybetmişti

İran'dan Güney Kore'ye petrol taşıyan Sançi adlı petrol tankeri, 6 Ocak'ta Çin kara sularında Hong Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisiyle çarpışmış ve gemideki 30 İranlı hayatını kaybetmişti.

ABD dün itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:08
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