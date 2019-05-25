Bataklığa saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı Kocaeli’de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı.

Kocaeli’de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leylek, ölmek üzereyken kurtarıldı.

Kocaeli’de bulunan bir fabrikanın yanında bulunan su kanalında çamura saplanan leyleği gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma ile leylek sağlandığı yerden çıkartıldı. Üzerindeki çamur sebebiyle uçamadığını gören ekipler, leyleği yıkadı.

Yaralı olduğu belirlenen leylek, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Leylek bakımevinde tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.