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"Batakhane güzeli" Bodrum kalesi’nde sahne alacak

BodrumBelediye Şehir Tiyatrosu “Batakhane Güzeli “adlı müzikal oyunu, Antik Tiyatro’nun ardından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:16
"Batakhane güzeli" Bodrum kalesi’nde sahne alacak

BodrumBelediye Şehir Tiyatrosu “Batakhane Güzeli “adlı müzikal oyunu, Antik Tiyatro’nun ardından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturacak.


BodrumBelediye Şehir Tiyatrosu’nun, Antik Tiyatro’da prömiyerini yaptığı "Batakhane Güzeli" adlı müzikal oyunu yoğun ilgi ve istek üzerine bu kez Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde tiyatro severlerle buluşuyor. 26 Ağustos Pazartesi günü sergilenecek oyunun başlangıç saati ise 21.15 olarak belirlendi.


ünlü oyuncular, ustalar ile genç yetenekler aynı sahnede


Erman Canatan’ın yazdığı eseri ünlü oyuncu Erdal Cindoruk yönetti. Yeşilçam sinemasından esinlenerek, farklı bir yorumlamüzikal olarak sahneye konan oyun; seyirciye “Esas oğlan, esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrikaların” işlendiği eski yazlık sinema günlerini yaşatıyor.


Tiyatronun genel sanat yönetmeni Hüseyin Akşen, Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk,Mihriban Er gibi ünlüisimlerin rol aldığı oyunda, esas kız Gülperi’yi canlandıran Cansın Yunt ve esas oğlan Aksaraylı Halil’i canlandıranOğulcan Çelik ise genç yetenekler olarak oyunun pröremiyerinde olağan üstü performansları ile izleyiciden tam puan aldılar.


Tiyatronun daimi kadrosu Yerkan Kahraman,Sertaç Aydın, Ziba Türk’ün yanı sıra, ilk kez rol alan gönüllü oyuncular Zeynep Dündar, Ertuğrul Cön, Irmak Çağlar, Filiz Çoktezcanlı, Fazıl Çelikel ve Ramin Fahrangniya da oyunları ve dansları ile profesyoneller kadar beğeni topladı.


“sürprizlere devam”


2019 Mayıs ayında kış sezonunu kapattıktan sonra iki ay gibi kısa bir sürede sürpriz bir müzikalle prömiyeri yapılan oyunun tanıtımı da sürpriz oldu. Eskiden olduğu gibi kamyonete asılan afiş ve oyuncu Erdal Cindoruk’un, Türkçe ve İngilizce yaptığı seslendirmeyle, yarımadada dolaşılması ilgi çekti.


Tiyatronun Müdürü Rezzan Şebin “Bodrum Yarımadası’nda ulaşmayacağımız seyirci kalmayacak. Biz onların ayağına gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz? Bu da bizim sürprizimiz olsun. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:16
  1. sanat
  2. sergi

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