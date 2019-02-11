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Gençlik ve Spor Bakanlığı binlerce işçi alacak! İşte şartlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 "sürekli işçi" alıyor. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:10
Gençlik ve Spor Bakanlığı binlerce işçi alacak! İşte şartlar

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak  üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz  suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma  ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve  yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek  kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler  arasından seçilecek.

Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri  alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla  yapılacak.

278'i engelli, 146'sı eski hükümlü

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243  kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018  KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

Bugün başlayan başvurular 15 Şubat'a kadar İŞKUR'un internet sitesi  üzerinden yapılacak.

Daha sonra İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilen  listede yer alan adayların kura çekim yeri ve tarihleri bakanlığın internet  sitesinden duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimini adaylar da  izleyebilecek.

Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar  asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Belirlenen adaylar "www.gsb.gov.tr"  internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava  alınacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri de bakanlığın internet sitesinden  duyurulacak.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle  açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde  işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak  suretiyle yerleştirme yapılacak.

Sözlü sınavda adaylara genel kültür (25 puan), genel yetenek (25 puan)  ve mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin (50 puan) konularda sorular  yöneltilecek.

Adaylar genel kültür ve genel yetenek alanında rastgele seçtikleri  kapalı zarflardaki sorulara yazılı cevap verecek.

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise adayların  yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun değerlendirme esas  alınacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70  puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit  edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları  yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri  gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 07:10
  1. EKONOMİ
  2. İŞKUR
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı

YORUM YAZ

  • AKINCIAKINCI41 dk önce
    SÖZLÜ SINAVİŞEŞAİBE KATAR EN İYİSİ İŞİ EHLİNE VERMEKVEBAL ALTINDA KALMAMAKSÖZLÜ KALDIRILSINBUİŞEDİPLMASI VARMI ONA BAKILSINDERİM....

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